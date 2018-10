CC OO califica de "fracaso" el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura por presentar "laguras e incongruencias"

Actualizado 31/03/2008 14:55:26 CET

OVIEDO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CC OO considera que el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, que trimestralmente elabora el Servicio Público de Empleo Estatal para cada provincia, con la información suministrada por los servicios públicos de empleo autonómicos y previa consulta a la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, es un método que presenta "bastantes lagunas e incongruencias que deberían ser corregidas". Esa es la opinión de Juan José Palacios, responsable del Departamento de Migraciones y Asuntos Sociales de CCOO, que considera el citado catálogo "un fracaso".

El catálogo recoge las ocupaciones del mercado laboral que la situación nacional de empleo no cubre suficientemente, y por tanto son susceptibles de ser ofertadas a otros países. La clasificación de una ocupación como "de difícil cobertura" supone que empleadores o empresas pueden solicitar en la Delegación del Gobierno la autorización de trabajo y permiso de residencia para una persona extranjera, sin necesidad de que los Servicios Públicos de Empleo gestionen previamente dicha oferta, según informó el sindicato a través de una nota d eprensa. Asimismo, y aunque la ocupación solicitada no esté incluida en el catálogo, se puede igualmente solicitar la autorización si se acredita la dificultad para cubrir la oferta mediante su gestión a través de los SPE.

Sin embargo, el sindicato considera que se "catalogan profesiones como las de odontólogo o jefe de máquinas de buque mercante cuando la propia normativa de extranjería exige que, en el caso de ofertas de ocupaciones que precisen titulación, éstas deben de estar oficialmente homologadas", explicó Juan José Palacios.

"No se entiende por tanto por qué se catalogan actividades que ya se sabe que las personas extranjeras no van a poder presentar uno de los requisitos exigidos, toda vez que la homologación de sus títulos, en la mayoría de los casos, no podrá realizarse hasta que ya estén aquí".

"El problema fundamental que detectamos en este sistema es que finalmente no cumple la función para la que se creó, que era la de ordenar los flujos migratorios", añadió el responsable del CITE (Centro de Información de Trabajadores Extranjeros), cuya memoria, que acaba de realizarse, advierte sobre esta situación.

"Aquí en Asturias, por poner otro ejemplo, es el servicio doméstico la principal actividad para la concesión de autorizaciones iniciales de trabajo y, dadas las características y condiciones laborales de esta actividad, las personas que desarrollan este trabajo cambian a otro en el momento que pueden, muchas veces eludiendo el alta laboral y engrosando las filas de la economía sumergida".

El sindicato apuntó que la posibilidad de incluir en el listado ocupaciones "excesivamente específicas provoca que los servicios públicos de empleo se encuentren con dificultades para gestionar su cobertura, lo que favorece la picaresca empresarial".

CC OO advirtió de que "el truco de algunas empresas es solicitar ocupaciones muy específicas abriendo sectores prácticamente inexistentes en el mercado, cuando en realidad pretenden ocupar puestos de trabajo con tareas más polivalentes para los que sí hay demanda interna, con el único objetivo de conseguir mano de obra más barata a través de la explotación de inmigrantes".

Por todo ello, el sindicato dice seguir "sin encontrar ninguna utilidad especial a esta fórmula, y entendemos que lo esencial no es tanto la determinación de qué ocupaciones son susceptibles de cubrir con personas inmigrantes, sino la capacidad que exista de controlar las condiciones laborales reales con las que se encuentran".

Por lo que se refiere a la propuesta de Contingente para 2008, la central dice que FADE realiza una propuesta muy parecida la de 2007 que consiste en 49 puestos en 9 tipos de ocupaciones del metal, 15 en el sector de la industria de la madera y 10 en el sector de hostelería. Finalmente el Contingente que se aprueba para Asturias es de 29 puestos en 6 ocupaciones del metal y 5 puestos de la industria de la madera.

"Desde CCOO entendemos que obedece a la estrategia empresarial de siempre que es demandar ocupaciones muy específicas que faciliten, la picaresca empresarial; ahora que cuentan con una amplia oferta de ocupaciones poco cualificadas, el interés está virando hacia profesionales con mayor cualificación y experiencia con la idéntica finalidad que es conseguir mano de obra más barata y con condiciones laborales que los trabajadores autóctonos no están dispuestos a aceptar".

Para el sindicato, "la prueba del fracaso del Contingente es que, por ejemplo, de los 32 puestos ofertados para el sector del metal no se recibió ninguna solicitud, y ello a pesar de ser un año en el que la patronal de metal sostuvo constantemente su necesidad de profesionales".