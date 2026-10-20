Cecilia Pérez toma el relevo de Adriana Lastra al frente de la Delegación del Gobierno en Asturias

La nueva delegada del Gobierno en Asturias, Cecilia Pérez, y la delegada saliente, Adriana Lastra. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OVIEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en su reunión semanal y a propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Real Decreto por el que Cecilia Pérez es nombrada delegada del Gobierno de España en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. l nombramiento será efectivo una vez sea publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Cecilia Pérez releva así en el cargo a Adriana Lastra, que ha sido la máxima representante del Ejecutivo central en el Principado de Asturias desde julio de 2024 y ahora encabeza la lista de la FSA-PSOE al Congreso por Asturias para las elecciones del 29 de noviembre.

Cecilia Pérez ha sido alcaldesa de El Franco desde el año 2003, con una etapa previa como concejala desde 1995 y como alcaldesa entre los años 1999 y 2000. También ha sido presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) desde 2019 hasta la actualidad y vicepresidenta del Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la legislatura 2019-2023.