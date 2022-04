'Cepi' cree que el relevo de Cofiño en la Agrupación contribuirá a que el concejo siga "cobrando protagonismo"

OVIEDO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', ha señalado este martes que el relevo al frente de la Agrupación Municipal Socialista por el vicepresidente del Gobierno del Principado, Juan Cofiño, contribuirá a que el concejo siga "cobrando protagonismo".

En declaraciones a los medios tras la celebración de los 'Güevos Pintos', en relación con el posible relevo en la Secretaría de la Agrupación Socialista en Siero ante la imposibilidad de Javier Rodríguez Morán de seguir en el cargo por enfermedad, el alcalde ha remarcado su valoración "muy positiva" por la propuesta de Cofiño, al que califica como "un político con una gran trayectoria y una gran persona".

"Va a hacer que Siero siga creciendo y cobrando protagonismo en el mapa regional", ha apuntado, añadiendo que el vicepresidente y consejero supondrá un "revulsivo muy positivo" para la Agrupación con el objetivo de "reforzar" el proyecto de "un Siero que quiere ser más, que quiere crecer y generar oportunidades".

Respecto a la candidatura, el alcalde ha avanzado que hará pública "en breve" la decisión que ha tomado junto a su familia sobre su futuro político. "Siempre he dicho que, de momento, no he decidido no seguir, pero en breve lo haré público. Ya tengo clara la decisión desde hace tiempo e independientemente de todo esto que haya ocurrido, que no tiene nada que ver, es una decisión que he tomado personalmente con mi familia y lo haré público muy rápido", ha dicho.