Los Reyes presiden la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2026

El Presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, la Princesa Leonor, el Rey Felipe VI, la Reina Letizia y la Infanta Sofía a su llegada a la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 en el Teatro Campoamor, a 23 de octubre de 2026, en

El Presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, la Princesa Leonor, el Rey Felipe VI, la Reina Letizia y la Infanta Sofía a su llegada a la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 en el Teatro Campoamor, a 23 de octubre de 2026, en - Raúl Terrel - Europa Press

OVIEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 ha comenzado este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo, después de la llegada de la Familia Real a la plaza del teatro a las 18.25 horas. Nueve minutos después, la Princesa de Asturias ha declarado abierto el acto.

Los galardonados de esta edición han accedido al patio de butacas por el pasillo central hasta sus asientos, situados a la derecha de la presidencia, mientras sonaba una grabación de la obra 'Ayres for cornetts and sagbuts', del compositor inglés John Adson. La música ha acompañado la entrada de los premiados en el teatro, en una ceremonia en la que también han participado la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo y la Banda de Gaitas Vetusta.

Como es habitual en esta ceremonia, la presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, Ana Isabel Fernández, pronunciará un discurso al que seguirán las intervenciones del escritor Julian Barnes, Premio Princesa de Asturias de las Letras, y de la astronauta Christina Koch, Premio Princesa de Asturias de la Concordia. A continuación, la maestra de ceremonias, Alicia Menéndez, dará paso a la entrega de los galardones.

En la edición de este año, la Fundación Princesa de Asturias ha distinguido a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional; a Timothy Garton Ash, con el de Ciencias Sociales; a Studio Ghibli, con el de Comunicación y Humanidades; a Patti Smith, con el de las Artes; a David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer, con el de Investigación Científica y Técnica; a Leo Messi, con el de los Deportes; a Julian Barnes, con el de las Letras; y a Christina Koch, con el de la Concordia.

Una vez entregados los galardones, está previsto que intervengan Timothy Garton Ash, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, y Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes. Tras ellos, la Princesa de Asturias y el Rey Felipe VI pronunciarán sus discursos.

La ceremonia concluirá con la interpretación del himno de Asturias a cargo de la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo. Los galardonados abandonarán el escenario por el pasillo central acompañados por la banda, que interpretará el pasacalles 'El Xarreru', del repertorio folclórico asturiano. Finalmente, la Princesa de Asturias convocará los Premios Princesa de Asturias 2027.