Christina Koch reivindica el poder de las misiones espaciales para unir a la humanidad

Christina Koch - RTVE

OVIEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La astronauta de la NASA Christina Koch, distinguida con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026, ha destacado la capacidad de las misiones espaciales para unir a la humanidad y ha reivindicado el "amor" que generan como motor de unión entre ciudadanos de todo el mundo.

"Acepto humildemente este reconocimiento, con la promesa de encarnar los valores de integridad y unidad", ha dicho, asegurando que las repercusiones de los vuelos espaciales tripulados "van mucho más allá de las fronteras del país que lanza el cohete". Cuando estas personas abandonan el planeta Tierra, ha remarcado, "el mundo las lleva en sus corazones".

Koch, que participó en la misión Artemis II de la NASA que sobrevoló la superficie lunar en abril de este año, ha asegurado que el premio pertenece a "todos" y ha instado a la ciudadanía mundial a elegir el tipo de sociedad en la que desea convivir mediante los actos cotidianos. "Elijan vivir sabiendo que la verdadera plenitud está en dar, no en recibir. Confíen, sean agradecidos, muéstrense vulnerables", ha expresado.

Durante su intervención, la ingeniera ha rememorado la primera vez que visitó España, recién graduada en la universidad, momento en el que conoció en plena calle la tragedia del transbordador 'Columbia'. Aquel suceso, que causó conmoción en todo el mundo, le hizo comprender que los tripulantes espaciales son "embajadores de la Tierra".

Diez años después de aquella vivencia, Koch ha relatado cómo recibió la llamada en la que le informaban de que podía formar parte de la tripulación de una nave espacial. "Acepté ese privilegio plenamente consciente de su carácter universal", ha subrayado. De acuerdo con esta premisa, la tripulación del Artemis II definió como lema fundamental la premisa 'Una misión de todos y para todos'.

La astronauta ha relatado cómo, en una conversación con su marido en la misión, le dijo que la gente "se estaba uniendo" en torno a la Artemis II "sin importar de dónde procedía, sus ideas políticas, su educación o sus recursos económicos". "Hizo falta enviar a personas alrededor de la luna para que el mensaje resultara lo suficientemente convincente y que el amor triunfara", ha reflexionado.

CHRISTINA KOCH

Christina Koch nació el 29 de enero de 1979 en Grand Rapids, Michigan. Desde niña tuvo claro que quería ser astronauta, y orientó cada decisión académica y profesional hacia ese fin. Se licenció en Ingeniería Eléctrica y en Física en la Universidad Estatal de Carolina del Norte y, posteriormente, completó un máster en Ingeniería Eléctrica, financiado en parte por ayudas de la Fundación de Becas para Astronautas.

La trayectoria de Christina Koch ha sido destacada como una inspiración para futuras generaciones y un símbolo de la capacidad humana para superar retos y desafíos a través del trabajo; la colaboración y la empatía.

El 1 de abril de 2026, Koch despegó a bordo del cohete Space Launch System, dentro de la misión Artemis II, junto a los estadounidenses Reid Wiseman y Victor Glover, y el canadiense Jeremy Hansen. La tripulación estableció el récord de mayor distancia recorrida por humanos en el espacio: 406 771 kilómetros desde la Tierra.

Al rodear la Luna, Koch se convirtió, además, en la primera mujer de la historia en alejarse de nuestro planeta lo suficiente para salir de su campo magnético y alcanzar el espacio profundo, y superó así una frontera que ninguna mujer había cruzado antes. La misión concluyó el 10 de abril de 2026 y, según los especialistas, los datos médicos recabados sobre Koch serán determinantes para planificar futuras misiones tripuladas a Marte.