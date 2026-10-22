'¿Qué Es El Cine?, Una Serie De Videoensayos Que Se Proyectarán En El FICX 2026, En Gijón. - FICX

GIJÓN, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón (FICX) incorporará a los Pases Especiales de su 64 edición, que se celebrará del 13 al 21 del próximo mes de noviembre, '¿Qué es el cine?', la nueva serie de videoensayos dirigida por el crítico y divulgador Alejandro G. Calvo y la realizadora Verónica Melguizo.

Según una nota de prensa del FICX, el Festival proyectará conjuntamente sus tres primeros episodios, "una propuesta que invita a interrogar los fundamentos del lenguaje cinematográfico, su capacidad para suscitar emociones y las transformaciones que experimenta en un presente marcado por el desarrollo de las tecnologías digitales", han explicado.

Inspirada desde su propio título en la célebre obra del teórico francés André Bazin, ¿Qué es el cine? propone una investigación abierta sobre la naturaleza del séptimo arte.

A través de películas y cineastas fundamentales, la serie aborda dos interrogantes complementarios: qué ha sido el cine a lo largo de su historia y qué puede llegar a ser en un contexto en el que la producción, circulación y recepción de las imágenes atraviesan profundas transformaciones.

Lejos del documental histórico convencional, Calvo y Melguizo combinan historiografía, teoría cinematográfica y ensayo crítico mediante una estructura libre y subjetiva.

El propio Calvo ha asegurado que busca reivindicar una aproximación impresionista a la historia del cine que sustituye el recorrido cronológico y la exposición académica por asociaciones, descubrimientos y reflexiones personales.

La serie concibe así la investigación cinematográfica como una aventura intelectual en la que cada película aporta nuevas piezas a un interrogante que permanece abierto.

Escrita y presentada por Alejandro G. Calvo, con dirección, fotografía y montaje de Verónica Melguizo, ¿Qué es el cine? es una producción de Webedia España concebida para celebrar el décimo aniversario del canal de YouTube de SensaCine.

Su primera temporada prolongará la labor divulgativa que ambos creadores vienen desarrollando a través de formatos audiovisuales dedicados a explorar la historia, las formas y las posibilidades expresivas del cine.

Asimismo, la proyección supondrá el regreso de Alejandro G. Calvo y Verónica Melguizo al Festival Internacional de Cine de Gijón, donde en 2022 estrenaron mundialmente 'Cine A Quemarropa: Slow Cinema Vol.2'.

La incorporación de ¿Qué es el cine? a los Pases Especiales prolonga además la colaboración entre el Festival y SensaCine, que en esta misma edición incluirá la recuperación de Freddy Got Fingered (Estados Unidos, 2001), de Tom Green, con motivo de su 25 aniversario.