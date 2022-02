Ciudadanos duda del encaje urbanístico del intercambiador de El Humedal en el Plan de Vías

GIJÓN, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Gijón Rubén Pérez Carcedo preguntará, tanto en la Comisión de Urbanismo de este martes como en el próximo Consejo de Administración que se celebre de la Sociedad Gijón al Norte, por los efectos que el intercambiador previsto en la zona de El Humedal puede tener en el Plan de Vías.

"De momento, parece que esta ocurrencia ya va a obligar a introducir cambios en el diseño de la estación del metrotrén prevista en la plaza de Europa", ha advertido Pérez Carcedo.

Según una nota de prensa de la formación naranja, en el esquema presentado aparecen dos nuevos accesos que no existen en el estudio presentado en abril de 2020. "Estos cambios podrían conllevar nuevos retrasos e, incluso, tener que repetir la elaboración del estudio, ya que no sabemos si lo que se cambian son los accesos o también la ubicación de la estación", ha alertado.

Dicho esto, ha incidido en que no se puede consentir que se estén permanente revisando los proyectos, "y menos en base a ocurrencias, así es imposible avanzar", ha afeado.

Además, ha lamentadoo que no se esté explicando cómo encaja este intercambiador con los objetivos del plan de vías, y si tendrá alguna incidencia en uno de sus pilares como es la intermodalidad y en el diseño de la futura estación de autobuses, que en su momento incluso se llegó a plantear la necesidad de ampliar el número andenes.

"Nos parece un derroche el gastar más de dos millones de euros en una actuación de este tipo cuando ya hay coincidencia en varios puntos de la ciudad entre las líneas interurbanas, que cubren las necesidades diarias de trabajadores y estudiantes, y las urbanas, y para el resto de líneas, el gran intercambiador debería la futura estación intermodal", ha sostenido.

También preguntará por el encaje urbanístico de este intercambiador dado que el Plan General de Ordenación no contempla ninguna previsión para este tipo de equipamientos.

"En todo caso, creemos que tendría un mal encaje urbanístico en la zona, que solo generará más problemas de tráfico, contaminación y ruidos, y además no parece tener ningún sentido llenar una zona en pleno centro de la ciudad con andenes y marquesinas", ha opinado.

"Vemos como una vez más se pretende actuar desde la improvisación y la unilateralidad, no solo no hay un plan de movilidad que aclare la utilidad y necesidad de esta infraestructura, sino que, además, en el PGO aprobado hace menos de tres años no se contemplaba nada parecido", ha apuntado el edil.