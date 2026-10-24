La Cofradía del Desarme entrega nuevas distinciones

XIV Gran Capítulo de la Cofradía del Desarme - OVIEDO CLUB BALONCESTO

OVIEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El teatro Filarmónica en Oviedo ha acogido esta mañana el acto de celebración del XIV Gran Capítulo de la Cofradía del Desarme, una cita que ha servido para entregar sus distinciones de Cofrades de Honor, Embajadores de Honor y Cucharas Amigas.

Las distinciones de Cofrades de Honor han sido para el actor y humorista Joaquín Pajarón, para el Oviedo Club Baloncesto (Alimerka OCB) y para el equipo técnico de Oviedo Capital Europea de la Cultura.

Son nuevos Embajadores de Honor la Asociación de Escritores y Escritoras de Asturias, el Rotary Club de Oviedo y la Fundación Ópera de Oviedo.

Mientras, se han entregado las Cucharas Amigas los alcaldes de Santander y Logroño, Gema Igual y Conrado Escobar respectivamente, así como al periodista Pepe Marín.

El acto institucional ha reunido a diversas autoridades y cofradías de diferentes puntos de España y Europa, entre otras personalidades, que quisieron sumarse al homenaje de esta emblemática fiesta declarada de Interés Turístico Nacional, y que aspira a convertirse en Fiesta de Interés Turístico Internacional.

El cofrade mayor, Miguel Ángel de Dios, ha sido el encargado de presentar el acto, acompañado del himno del Desarme, interpretado por el gaitero 'El Pravianu'. Entre los momentos previos a la entrega de los máximos galardones de la hermandad, han destacado la formalización del hermanamiento de la Cofradía del Vino de Rioja; el juramento de 30 nuevos cofrades de número, lo que consolida a la entidad como la mayor de Asturias con 220 miembros, y la entrega del premio del V Certamen Internacional de Poesía 'El Desarme en Verso' a la poeta Adriana Hernández.

Una vez finalizado el acto, ha tenido lugar el desfile protocolario hasta el patio del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, donde se ha realizado la foto de familia con todos los presentes.