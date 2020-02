El colegio Palacio de Granda, seleccionado para participar el viernes en una acción por el medio ambiente

Publicado 11/02/2020 9:40:40 CET

OVIEDO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El colegio Palacio de Granda, perteneciente a la red Ecoescuelas, ha sido seleccionado junto con otros siete colegios en España, para participar este viernes 14 de febrero, en un Día de Acción para la Comunidad (Global Action Days), perteneciente a las campañas de Litter Less Campaign (Campaña sin desperdicios) y Young Reporters for the Environment (Jóvenes reporteros por el Medio Ambiente).

Global Action Days (http://www.ecoescuelas.org/global-action-days ), es un proyecto de la Fundación para la Educación Medioambiental (Foundation for Environmental Education, FEE), que tiene como misión dar a conocer las medidas positivas que se están adoptando en todo el mundo para crear una sociedad más sostenible, según información del Palacio de Granda recogida por Europa Press.

El centro participará en esta actividad reuniendo a cien alumnos de Primaria y 1º ESO y sus profesores, además de los padres que deseen acudir con sus hijos.

La salida se realizará desde el colegio hacia la senda del río Nora y centro social de Colloto, donde el equipo de niños (ECOnverters) se dividirá por grupos para recoger desechos orgánicos e inorgánicos, y papeles/cartones, tanto por las zonas del paseo del Río Nora, como por el parque de Colloto y algunas de sus calles.

Finalmente, regresarán al colegio para proceder a su pesaje y medición, siempre con el objetivo de poner en valor la importancia del cuidado del Medio Ambiente.