'Compra y Vuelve' roza los 2,8 millones de euros en compras con la fase de canje en marcha

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OVIEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unión de Comerciantes ha informado este sábado de que la fase de canje del programa 'Gijón, Compra y Vuelve' continúa impulsando las compras en el comercio de proximidad y que hasta el viernes 23 de octubre, la clientela ha utilizado 220.032,73 euros en premios, vinculados a compras por un importe de 646.136,41 euros en los establecimientos participantes.

En esta fase se han registrado 6.993 operaciones, realizadas por 4.112 clientes en 430 comercios de la ciudad. El importe medio de las compras se sitúa en 92,40 euros, con un descuento medio de 31,46 euros por operación.

Según Unión de Comerciantes, estos resultados reflejan cómo los premios acumulados se convierten en nuevas visitas a las tiendas y nuevas oportunidades de venta, reforzando el objetivo del programa: fidelizar a la clientela y favorecer que el consumo vuelva al comercio local.

Sumando las fases de generación y canje, esta tercera edición acumula ya 2.794.610,85 euros en ventas, repartidos en 25.911 operaciones, con 9.473 clientes y 470 comercios con actividad registrada. La iniciativa, financiada por el Ayuntamiento de Gijón y gestionada por la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, cuenta con una dotación de 500.000 euros para premios a la clientela. Hasta la fecha, el volumen de compras registrado en el conjunto del programa equivale a 5,59 euros por cada euro de esa dotación municipal.