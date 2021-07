El Consejo de Asociaciones de Mujeres de Gijón convoca este lunes una concentración en apoyo a las dos mujeres violadas

GIJÓN/OVIEDO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Mujeres de Gijón ha convocado para este lunes, día 26 de julio, una concentración en la Plaza Mayor a partir de las 19.00 horas en solidaridad "con las dos mujeres que han sido violadas en la madrugada del sábado 24 de julio" y condenar "esta brutal agresión que dos chicas jóvenes han sufrido solo por ser mujeres".

"Vamos a llenar la Plaza del Ayuntamiento porque no estamos dispuestas a que continúen las agresiones y la violencia contra las mujeres. No estamos dispuestas a que nuestras jóvenes no puedan vivir como quieran y libres de toda violencia", apuntan desde el colectivo en la convocatoria.

Así, piden a toda la ciudadanía "que muestre su rechazo a todo tipo de violencia contra las mujeres y especialmente a las violaciones y agresiones sexuales que siguen perpetrando algunos hombres". El Ayuntamiento de Gijón se sumará a la iniciativa.