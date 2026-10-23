Convocada para el jueves una marcha de Langreo a Laviana por la jubilación parcial

OVIEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF ha informado de la conovoatoria de una marcha reivindicativa entre Langreo y Laviana en defensa de la jubilación parcial La movilización parcial.

Los participantes partirámn el jueves 29 de octubre a las 7.00 horas desde la residencia de Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA) de Riaño y concluirá con una concentración a las 15.00 en la avenida de Pola de Laviana.

CSIF señala que habrá vehículos de apoyo para quienes no puedan completar a pie todo el recorrido y pide a los participantes que lleven una luz frontal, ya que la marcha comenzará de noche.

El sindicato indica que también se puede acompañar a los caminantes durante un tramo o acudir directamente a la concentración. CSIF presenta la marcha como una iniciativa en defensa de la jubilación parcial y anima a trabajadores a participar.