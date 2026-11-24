Archivo - Imagen de archivo de un grifo. - AYUNTAMIENTO DE ADRA - Archivo

OVIEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha planificado cortes de agua en la zona de San Cristóbal este jueves 26 de noviembre, a fin de realizar obras de mejora del abastecimiento de agua. La interrupción del servicio afectará a 700 contratos, entre los que se incluyen usuarios domésticos, comerciales e industriales.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, las calles afectadas son Villanueva (Miranda), Heros, Monte Cerrado, El Caliero (Casas de Arriba y de Atrás), Camino La Cantera, Gaxín, Somali Man, Aída de la Fuente, Obdulia García, Margarita Nelken, Emilia Pardo Bazán, Les Comadres, Camino Valgranda, El Montán, Avda. Alemania 51-75 y 70-72 y La Sablera.

La reanudación del servicio de abastecimiento será paulatina, variando el tiempo de restablecimiento de las condiciones de presión y caudal en cada zona. Todos los usuarios afectados que dispongan del servicio de alertas de Aguas de Avilés recibirán actualizaciones sobre los trabajos.

Tras los episodios de averías ocurridos en San Cristóbal durante el verano, Aguas de Avilés, con el objetivo de garantizar el servicio a los abonados de la zona, instaló de manera provisional un bypass de emergencia que permitiese disponer de suministro y de inmediato planteó la redacción de un proyecto de renovación de la red.

El proyecto definitivo, valorado en 480.479,32 euros (IVA incluido) fue aprobado por el Ayuntamiento de Avilés y será ejecutado con cargo al plan de inversiones que establece el contrato.

La obra contempla la renovación de más de 1.000 metros de conducciones y la instalación de válvulas de sectorización, caudalímetros para el control de los sectores y un analizador multiparamétrico para control en continuo de la calidad del agua en la zona.