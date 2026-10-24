Costco ya ha solicitado licencia municipal para instalarse en Bobes (Siero), donde prevé crear unos 200 empleos

Ángel García Y Javier Rodríguez - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Urbanismo, Javier Rodríguez Morán, han informado que la compañía Costco presentó este viernes la solicitud de licencia al Ayuntamiento para su instalación en el polígono industrial de Bobes.

Tal y como ha comentado el primer edil, el proyecto se desarrollará sobre una parcela de casi 55.000 metros cuadrados y contempla la construcción de una tienda de casi 15.000 metros cuadrados de superficie, una estación de servicio, 825 plazas de aparcamiento y aproximadamente 5.000 metros cuadrados de zonas verdes, en las que se plantarán más de 100 árboles.

La inversión prevista para la tienda supera los 25 millones de euros y, sumando la urbanización y la adquisición de la parcela, la inversión total rondará los 37 millones de euros. Además, ya han procedido al pago del ICIO, que, junto con la tasa correspondiente, supone unos ingresos para el Ayuntamiento superiores a 668.000 euros. La previsión es que se creen 200 puestos de trabajo una vez que la tienda esté consolidada.

García ha señalado que "se trata de una excelente noticia" y ha recordado que hace ya casi cinco años que empezaron con el proyecto. El regidor ha recordado que el gran momento fue la declaración del proyecto como Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) por parte del Gobierno del Principado de Asturias, lo que permitió garantizar su viabilidad. Asimismo, ha destacado que la presentación de la solicitud de licencia por parte de Costco supone otro paso importante y definitivo para el proyecto.

En cuanto a la tramitación, el alcalde ha explicado que está previsto que a principios de la próxima semana los técnicos de Urbanismo envíen el informe a Medio Ambiente. Paralelamente, se solicitará el informe preceptivo a Defensa, al encontrarse la parcela en el ámbito de influencia del cuartel de Cabo Noval.

La previsión del Ayuntamiento es poder conceder la licencia entre finales de enero y febrero de 2027. Costco quiere comenzar las obras lo antes posible y el plazo de ejecución estimado es de doce meses.

Finalmente, el alcalde ha destacado la importancia de esta inversión para Siero, tanto por los 200 puestos de trabajo previstos como por los recursos económicos que generará para el Ayuntamiento, que es lo que hace que el concejo siga creciendo en presupuesto, actividad económica y población.