Coto (Vox) critica la prórroga presupuestaria: "La primera obligación del Gobierno es elaborar un proyecto"

OVIEDO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Cristina Coto, ha lamentado que el Equipo de Gobierno local, formado por PP y Cs, haya decidido prorrogar en 2021 el presupuesto vigente. "La primera obligación del Gobierno es elaborar un proyecto de presupuestos", ha aseverado.

Tras la celebración esta mañana de una Comisión Extraordinaria de Economía en la que el gobierno anunció al resto de los grupos municipales que no presentaría presupuesto para 2021, Coto ha señalado que su grupo "no comparte" la prórroga.

A su juicio, "no cabe excusarse en que el Gobierno de España no ha resuelto el problema del uso de los remanentes o en que el de Barbón no contempla fondos anticovid para los ayuntamientos". "Pese a que es cierto, el ayuntamiento debe adaptarse al escenario económico y social vigente", ha aseverado.

Así, Coto ha explicado que otros Ayuntamientos, como el de Madrid, "en las mismas circunstancias", ya aprobaron sus presupuestos el pasado 16 de noviembre.

"La prórroga presupuestaria nos aboca a un escenario de incertidumbre pues sólo el equipo de gobierno decidirá cuando y a qué va a destinar los prometidos suplementos de crédito", ha criticado Coto, quien ha pedido un "compromiso prioritario con las personas, con los colectivos más vulnerables y con la recuperación económica de todos los sectores de la ciudad".