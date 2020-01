Coto (Vox) insta a Canteli a que reclame al Gobierno de España "la deuda histórica" con Oviedo

Publicado 28/01/2020 13:10:53 CET

OVIEDO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Cristina Coto, ha instado al alcalde, Alfredo Canteli, a que reclame al Gobierno Central "la deuda histórica" de éste con la ciudad, ya que no espera que el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, lo haga.

De este modo se ha referido a la fábrica de La Vega, a la ampliación del puente de Nicolás Soria y a la Ronda Norte.

"Sobre La Vega y por parte del equipo de gobierno solo nos encontramos confusión: que si venta, que si alquiler, que si gratis", ha lamentado Coto, por lo que ha pedido al bipartito que redacte un proyecto "potente" en cuanto a los usos industriales, tecnológicos o culturales de los terrenos de La Vega. También ha reprochado su "falta de agilidad y de celeridad".

"Sin un proyecto potente que presentar en Madrid y en Asturias, que sea irrebatible, pasarán otros cuatro años enredados en promesas de unos y de otros sin compromisos claros, ni presupuestarios ni políticos", ha recalcado.

En cuanto al puente de Nicolás Soria, Coto ha recordado que se trata de una obra que está pendiente desde hace 20 años y "en este momento estamos pendientes de la contratación de la asesoría técnica", ha añadido.

Con respecto a la Ronda Norte, "una infraestructura vital para que Oviedo resuelva los problemas de tráfico y contaminación", comparten la misma posición que el bipartito, la construcción de un túnel que atraviese el Naranco. "Somos la única capital de España sin Ronda de Circunvalación", ha criticado.

Por último, se ha referido a "una infraestructura de la que aún no hemos oído decir ni una palabra al alcalde", así ha hablado de la llegada de la Alta Velocidad a Oviedo. "No sabemos nada y nadie habla del tema, lo que sí sabemos es que con el cambio de gobierno se ha producido un parón que guarda relación con la histórica aversión de los socialistas a la Alta Velocidad para Asturias, y guarda relación con algo más grave y me refiero a las palabras que el ministro de Fomento vertía el pasado 11 enero", ha concluido.