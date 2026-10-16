Covadonga Tomé señala la importancia de un acuerdo asturiano en el seno de Frente Amplio

Covadonga Tomé dialoga con Xune Elipe, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS

OVIEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputado del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha insistido este viernes en la importancia de llegar a un acuerdo asturiano en el seno de Frente Amplio.

Tomé, a horas de que termine el plazo para presentar coaliciones de los partidos políticos, Tomé ha reiterado su apoyo por un frente amplio de izquierdas. "Todas las personas de izquierdas, solidarias y antifascistas lo que deseamos oír y leer, es acuerdo. Un frente lo más amplio posible", ha insistido.

"Queremos recalcar nuestra total disposición a impulsar un acuerdo asturiano en el seno del Frente Amplio. Y lo hacemos con la idea de agenda, enfoque, y obediencia asturiana", ha añadido.

Ha recordado Tomé que desde que se anunciara el adelanto electoral por parte del presidente del gobierno, desde Somos expresaron su apoyo a un frente de izquierda asturiano y adelantaron que no pondrían límites ni líneas rojas con el objetivo de llegar a una candidatura comunitaria lo más amplia posible.

"Ya manifestamos que nuestra postura sería de colaboración, sin condiciones y con generosidad. Y así lo queremos reiterar en un día como hoy", ha apuntado Tomé, antes de comentar que Asturias es "una tierra de luchas históricas de la izquierda, donde nacieron las comisiones obreras y se ganaron derechos con la fuerza de nuestros trabajadores".

La portavoz también ha querido recordar su apoyo a Ada Colau, a Emilio Delgado y al Frente Amplio. "Les agradecemos que estén poniendo todos sus esfuerzos para que esto suceda en todas partes", ha dicho.