Cs presentará una enmienda a los presupuestos autonómicos para que recojan los compromisos del Plan de Vías

Publicado 17/12/2018 18:23:08 CET

GIJÓN, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de la Agrupación de Ciudadanos en Gijón, Rubén Pérez Carcedo, ha anunciado este lunes que su formación presentará una enmienda al proyecto de presupuestos generales del Principado de Asturias para que estos contemplen los compromisos recogidos en el nuevo convenio del Plan de Vías, aún pendiente de firma.

En concreto, pedirán que se incluyan los 385.000 euros que en forma de préstamo participativo debe transferir el Principado de Asturias, al igual que el Ayuntamiento de Gijón, a la Sociedad Gijón al Norte de acuerdo a los términos establecidos en el último borrador de convenio acordado por las tres administraciones que conforman esta entidad.

"La semana pasada el consejero de infraestructuras, Fernando Lastra, confirmó durante su comparecencia que no había ninguna previsión para este proyecto ya que el convenio no estaba aún firmado", ha señalado Pérez a través de una nota de prensa, en la que ha mostrado su sorpresa y cierta preocupación, ya que una vez que se firme el convenio habrá que modificar los presupuestos con toda la tramitación que eso conlleva.

En este sentido, ha recalcado que el Ayuntamiento de Gijón sí incluyó la previsión de estos 385.000 euros en su fallido proyecto y presupuestario y ahora los incluye en la primera modificación presupuestaria que piensa efectuar a la prorroga presupuestaria.

"Si el Ayuntamiento de Gijón no va a esperar a la firma del convenio para dotar presupuestariamente sus compromisos en este proyecto, no entendemos porque el Gobierno del Principado de Asturias no hace exactamente lo mismo", ha apuntado.

"Creemos que sería importante que estos compromisos tengan ya reflejo presupuestario para lanzar al Ministerio de Fomento un mensaje de que ya no hay marcha atrás", ha añadido.