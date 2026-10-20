Cultura defiende la protección de las obras del Bellas Artes mientras prepara "una póliza única"

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OVIEDO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes de Asturias trabaja en la contratación de una póliza que cubra la totalidad de su colección, formada por más de 17.000 obras, una medida que la Consejería de Cultura considera adicional a los mecanismos de protección y cobertura existentes. La cuestión ha llegado este miércoles a la Junta General, donde el diputado del PP José Luis Costillas ha preguntado por la situación de las obras hasta que se formalice el nuevo seguro.

Costillas ha señalado que la memoria justificativa de una modificación presupuestaria contempla la licitación de un contrato de seguros para toda la colección, con un importe previsto de 286.000 euros. A partir de ese documento, el parlamentario ha cuestionado si actualmente existen obras sin asegurar y ha preguntado si se adoptará alguna medida provisional mientras se tramita la nueva póliza.

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, ha rechazado que las colecciones hayan estado desprotegidas y ha explicado que los museos combinan distintas medidas de seguridad con mecanismos de cobertura de las obras. En el caso del Bellas Artes, ha citado los sistemas de protección física, control de accesos, videovigilancia y prevención de incendios, además de los mecanismos de seguro aplicables en función de las circunstancias.

Gutiérrez ha defendido que el objetivo es avanzar hacia una póliza única que abarque las colecciones permanentes y temporales del museo, una cobertura que, según ha indicado, no tienen otros centros de características similares. La consejera ha señalado que se trata de una contratación compleja por el volumen y el valor de las obras que alberga la institución.

La iniciativa se enmarca en una modificación presupuestaria destinada a financiar distintas actuaciones del Centro Regional de Bellas Artes. Según la documentación citada por Costillas, el contrato previsto para asegurar la totalidad de la colección tendría un coste de 286.000 euros, según ha afirmado el PP.