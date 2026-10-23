Cultura publicado la primera convocatoria de la nueva línea de ayudas destinada a los clubes de deporte base

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OVIEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha publicado la primera convocatoria de la nueva línea de ayudas destinada a los clubes de deporte base, una medida con la que el Gobierno de Asturias refuerza su apoyo al tejido deportivo y da cumplimiento a un compromiso de legislatura. Dotada con 100.000 euros, la iniciativa se dirige a las entidades que participan en competiciones oficiales no profesionales durante la temporada 2026-2027.

Los apoyos, de hasta 10.000 euros por entidad, buscan fortalecer el deporte base y respaldar a los equipos que ofrecen a sus deportistas oportunidades para formarse, competir y continuar desarrollando su trayectoria deportiva.

Podrán solicitar estas subvenciones los clubes deportivos básicos y los de entidades no deportivas inscritos en el Registro de Entidades Deportivas del Principado que participen con equipos federados en ligas regulares oficiales no profesionales en las que compitan representantes de al menos dos comunidades autónomas.

La convocatoria abarca un amplio abanico de disciplinas, como el ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, béisbol/sófbol, bolos, ciclismo, escalada, esquí, fútbol, gimnasia, golf, hockey, judo, karate, natación, orientación, patinaje, pentatlón, piragüismo, remoergómetro, rugby, surf, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón, vela y voleibol.

La convocatoria presta especial atención a los clubes que trabajan por un deporte más inclusivo y seguro. Hasta 30 de los 100 puntos posibles se reservan a la participación del deporte adaptado y a la aplicación de protocolos para prevenir y actuar frente a la violencia sexual contra las mujeres.

Los clubes interesados podrán presentar una única solicitud por vía electrónica, a través de https://miprincipado.asturias.es/ con el código AYUD0587T01. El plazo para solicitar estas ayudas en concurrencia competitiva termina el 9 de noviembre.