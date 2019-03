"Se dan circunstancias para que Génova actúe en el PP de Asturias", afirma el portavoz 'popular' gijonés Pablo González

Publicado 15/03/2019 12:18:13 CET

Está a favor de respetar la presunción de inocencia de las personas, "aunque se salude a la cámara", señala el edil 'popular'

GIJÓN, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Gijón, Pablo González, ha opinado este viernes que "se dan las circunstancias para que Génova actúe en el PP de Asturias", con respecto a la polémica generada tras recibir este una carta anónima amenazante que fue enviada por el ex secretario general del PP asturiano, Luis Venta Cueli.

Preguntado si debe la candidata 'popular' al Principado, Teresa Mallada, presidir la gestora en caso de que Génova la imponga, ha preferido no entrar a opinar. Dicho esto, ha incidido en que Mallada es su apuesta para candidata autonómica y para liderar el PP asturiano.

Ha abogado, igualmente, por la necesidad de tener un partido "perfectamente engrasado" para obtener el mejor resultado electoral. En este sentido, ha remarcado que Génova y el PP de Asturias deben hacer "todo lo posible" para que el presidente nacional del PP, Pablo Casado, y los candidatos autonómico y local de Gijón, Teresa Mallada y Alberto López-Asenjo, respectivamente, ganen las elecciones.

Sobre las palabras del diputado regional del PP Carlos Suárez, ha indicado que le educaron "a que de lo que no se pueda decir nada positivo es mejor no hablar". "Es un buen rapaz", ha bromeado, no obstante de Suárez al saber que este había pronunciado la misma frase referente a él.

Ha apuntado, unido a ello, que no debieran visualizarse los problemas internos de los partidos porque a los ciudadanos no les interesa. Es más, ha considerado que casi les aburre, y en muchos casos les enfada" por no centrarse en los problemas reales.

Respecto al rechazo de la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, a la imposición de una gestora al creer que les perjudicaría electoralmente, se ha limitado a decir que todo lo que beneficia al partido es bueno para el partido y los resultados electorales. Ha apostado, además, por "cerrar filas" con la decisión que se tome.

En cuanto a la petición de Fernández de respetar la presunción de inocencia de las personas, ha coincidido con ella, "aunque se salude a la cámara", ha ironizado. "No creo que haya nada que le sienta mal de la presidenta a estas alturas", ha señalado sobre el apoyo de esta a Venta Cueli.

Frente a este, ha incidido en que ha recibido el apoyo de muchas personas por ser víctima de un anónimo amenazante, haya sido quien haya sido quien redactó el papel o quien lo indujo, respecto a la carta recibida.