Los descuentos del peaje del Huerna cuestan al Estado 5,7 millones al año

Publicado 28/09/2018 14:53:00 CET

OVIEDO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los descuentos que se aplican actualmente en el peaje del Huerna, en la AP-66, vía que une Asturias con León, suponen un coste al Estado de 5,7 millones de euros anuales. El dato lo ha proporcionado este jueves el secretario de Estado de Infraestructuras, José Javier Izquierdo, en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados.

Las mencionadas bonificaciones que hoy se aplican afectan a vehículos pesados y a usuarios que usen frecuentemente la vía. Tras descartar rotundamente que pueda suprimirse el peaje por el coste que supondría, Izquierdo dijo que no se negaría a hablar con los gobiernos de Asturias y con Castilla y León para abordar otro tipo de bonificaciones "cofinanciadas por las tres administraciones".

El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno asturiano, el socialista Fernando Lastra, ha sido preguntado por esa posibilidad este viernes en los pasillos de la Junta General del Principado de Asturias.

Lastra ha dicho que la Administración asturiana no contempla una propuesta de ese tipo, entre otras cosas porque nadie se la ha hecho llegar. Si esa opción se materializase, Lastra ha dicho que Asturias no la consideraría. "Asturias no puede permitirse entrar a una bonificación de ese tipo ni económica ni técnicamente", ha señalado.

Ha dicho que el rescate total de la concesión del peaje es "inviable", algo de lo que ha culpado al PP y al exministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos por prolongar el contrato hasta 2050. De esa forma, la carga del peaje se convirtió en "inevitable".