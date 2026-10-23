Día de las Bibliotecas en Asturias: actividades en Oviedo, Gijón y otros concejos

Asturias celebrará este sábado el Día de las Bibliotecas con actividades culturales - PRINCIPADO

OVIEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las bibliotecas públicas asturianas celebran este sábado, 24 de octubre, el Día de las Bibliotecas con actividades culturales y de animación a la lectura en varios concejos, en un año marcado por la tramitación de la primera Ley de Bibliotecas y del Fomento de la Lectura del Principado. La red pública registró en 2025 un total de 1.879.012 visitas y más de 900.000 préstamos físicos.

Según ha informado el Gobierno asturiano, las bibliotecas organizaron el pasado año 6.706 actividades culturales, en las que participaron 138.518 personas, e incorporaron 77.039 nuevos documentos a sus catálogos, que cerraron el ejercicio con más de 3,1 millones de fondos.

La programación conmemorativa incluye propuestas para distintos públicos. En Oviedo, la Biblioteca de Asturias Ramón Pérez de Ayala ofrecerá visitas teatralizadas a las 11.00 y a las 12.30 horas, además de la representación infantil 'Andersen', a las 18.00 horas.

En Gijón, la Biblioteca Pública Jovellanos organizará una visita guiada a las 11.00 horas, una actividad de escucha de música clásica para público infantil a las 12.00 horas, la propuesta musical 'Canción para dos', a las 17.30 horas, y la presentación del club de lectura 'Leer(nos)', a las 18.30 horas. Algunas de estas actividades requieren inscripción previa.

La jornada busca poner en valor el papel de las bibliotecas como espacios públicos de acceso a la lectura y al conocimiento, pero también como lugares de encuentro y participación ciudadana, con clubes de lectura, talleres, actividades infantiles y propuestas culturales. La programación de las bibliotecas municipales puede consultarse en la web de Biblioasturias.

PROYECTO DE LEY DE BIBLIOTECAS

Por otra parte, el proyecto de Ley de Bibliotecas y del Fomento de la Lectura, aprobado este año por el Ejecutivo autonómico y actualmente en tramitación parlamentaria, pretende reforzar la organización de la red pública, mejorar la cooperación entre administraciones y garantizar el acceso a estos servicios en todo el territorio, con especial atención a las zonas rurales.

Entre las medidas previstas figura que todos los concejos de más de 2.000 habitantes dispongan de al menos una biblioteca pública. Para los municipios de menor población, el texto contempla alternativas como los servicios de extensión bibliotecaria, las bibliotecas de doble uso o los bibliobuses. La norma también incluye medidas para fomentar la lectura, mejorar la accesibilidad y promover el asturiano y el eonaviego en el ámbito bibliotecario.