Las empresas familiares reclaman una FP Dual ajustada a las necesidades de las compañías

Publicado 16/10/2018 12:43:51 CET

OVIEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Asturiana de la Empresa Familiar (Aefas), Pedro Ortea, ha reclamado este martes en Oviedo una Formación Profesional Dual que se ajuste a las necesidades de las empresas en cada momento.

Ortea ha participado este martes en la jornada sobre Formación Profesional Dual organizada en colaboración con el Instituto de la Empresa Familiar, Bankia y su Fundación por la FP Dual y las Consejerías de Educación y Empleo del Principado de Asturias.

Allí, ha resaltado que la FP tradicional "no funciona", por lo que la FP dual debería "avanzar un poco más" y ser una formación "más ágil, menos encorsetada y que se adapte a las necesidades del mercado laboral que tienen las empresas en cada momento".

Así, ha abogado por diseñar estrategias a corto y no a "muy largo plazo" dado que la situación "es cada vez más cambiante y globalizada". "No puede pasar que tengamos esta contradicción de que haya cada vez más paro juvenil porque no encuentran trabajo y a la vez haya más empresas que necesitan mano de obra especialmente cualificada y no encuentran respuesta en los demandantes de empleo", ha subrayado.

Ambas necesidades, ha añadido, deberían "converger" en lugar de avanzar "en paralelo", de manera que las empresas demanden mano de obra cualificada y la formación se adapte a las necesidades de las empresas en cada momento.

LA JORNADA

Durante la jornada de este martes se han presentado los resultados de la FP relativos al curso 2016-2017. En concreto, durante ese curso se han titulado 4.212 alumnos, 164 de ellos procedentes de FP Básica, 1.964 de los grados medios y 2.084 de los superiores. De ellos, el 71,7 por ciento se han titulado en disciplinas relacionadas con el sector servicios, el 25,5 por ciento con la industria y la construcción, y el 2,8 por ciento restante con el sector primario.

Además, los datos de inserción profesional a los seis meses de titularse refleja que el 63 por ciento de los titulados trabajan --el 68 por ciento en el mismo sector y el 32 por ciento en otro--, el 16 por ciento demandan empleo y el 21 por ciento continúan con los estudios.