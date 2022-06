Emtusa agotará en 2022 la bolsa de conductores un año y medio antes de lo previsto y anuncia nuevas pérdidas

GIJÓN, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista y presidente de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón (Emtusa), José Luis Fernández, ha explicado este martes en el Pleno que tendrá que agotar la bolsa de conductores que habían confeccionado para cubrir jubilaciones y bajas hasta diciembre de 2023 y convocar una nueva.

Así lo ha señalado durante su comparecencia, a petición de Podemos-Equo Xixón, tras el expediente abierto a Emtusa por el exceso de horas extras realizadas por 44 de sus trabajadores.

Fernández ha explicado que la bolsa se componía de 60 personas, pero que debido al absentismo laboral, cifrado en un 13 por ciento, han tenido que contratar entre 2021 y este año ya a 40, y se espera que contraten a los 20 restantes este próximo mes de julio.

Unido a ello, ha advertido de que, tras la escalada de precios del combustible, se estima el coste extra por este concepto a finales de año será ya de un millón y medio de euros, a los que ha sumado medio millón de euros por la necesidad de contratar más personal.

Con todo, ha asegurado que Emtusa cuenta con un convenio colectivo que es referencia en el sector en el Principado y una plantilla "bien dimensionada".

No obstante, el absentismo laboral creció especialmente con la pandemia, pasando de entre un 6 y 8 por ciento a un 13 por ciento. Sobre esta cuestión, ha explicado que el pasado verano un total de 142 conductores participaron en un cuestionario, resultando que la carga de trabajo no es el mayor riesgo de absentismo, sino porque piden más participación y autonomía.

Fernández ha apuntado que en estos momentos se está realizando la encuesta al resto de la plantilla, por el retraso que supuso el 'hackeo' informático.

También ha destacado la implicación de la mayoría de sindicatos y mayoría de trabajadores, siendo dos las organizaciones sindicales denunciantes de las horas extra, las cuales representan a un 23 por ciento del conjunto del Comité de Empresa.

El edil ha remarcado que el resto de la plantilla entiende que todo es debido a una situación muy excepcional agravada por la pandemia, aunque ha recalcado que el problema de horas extra siempre ha existido.

ADN CANINO

No ha salido adelante en el Pleno, en cambio, una iniciativa de Ciudadanos en la que se insta al Gobierno Local a adoptar cuantos cambios normativos y otras medidas que resulten necesarias para poder implantar en la ciudad un registro obligatorio de ADN canino.

La proposición contemplaba desarrollar, con carácter previo a su entrada en funcionamiento, una campaña de información para que la ciudadanía pueda conocer las ventajas de este registro, su funcionamiento, y el procedimiento para poder dar de altas a sus mascotas. La formación solo ha obtenido el apoyo del PP, partido que ha considerado que este ADN canino facilitaría la disminución de excrementos de mascotas en la calle y el control de animales, así como la prevención ante el maltrato o abandono animal.

El concejal de Ciudadanos Rubén Pérez Carcedo, en respuesta al Gobierno local sobre el costo de su implantación, ha defendido que las campañas de concienciación no sirven "para nada" y también cuestan dinero, como asimismo el reforzar la limpieza y vigilancia en la ciudad. Y sobre el ejemplo puesto por el Ejecutivo local sobre su puesta en marcha en Málaga, ha recalcado que los 200.000 euros incluyen una línea de ayudas a personas con pocos recursos.

Desde el Gobierno local, la concejala socialista Carmen Saras ha dicho ser consciente de la falta de educación cívica de algunos dueños de canes, pero ha opinado que no debe repercutir en la totalidad de los propietarios de las mascotas.

A esto ha sumado que en Málaga, con un coste de implantación de 200.000 euros, las sanciones no llegan a 66 al año. También ha expresado dudas a nivel legal, a lo que ha considerado que el Principado debería modificar su ley. Ha recalcado, además, que en Gijón se hicieron campañas de concienciación y se seguirán haciendo, según ella.

Foro, por su lado, ha criticado a Ciudadanos la "incoherencia" de su iniciativa, al no haber querido apoyar en su día una iniciativa de su grupo municipal para instaurar una tasa por tenencia de mascota de diez euros y ahora pedir a los propietarios que gasten más dinero en un análisis de ADN canino. Sobre esto, Pérez Carcedo le ha replicado que una cosa es este coste que va ligado al registro del animal y otro una tasa anual.

Otros grupos municipales han expresado sus dudas sobre la efectividad de la medida y ha habido quienes ha advertido de que habrá familias que no puedan asumir el coste de hacer el análisis. También desde algunos grupos se ha animado a intensificar las campañas de concienciación.

Por otra parte, tampoco ha sido aprobada una proposición de Ciudadanos para que el Equipo de Gobierno local diseñe y promueva más acciones de educación y difusión para los estudiantes del municipio de todos los niveles, como talleres, charlas y actividades prácticas, enfocadas a despertar la vocación profesional hacia los perfiles más demandados en el futuro, de acuerdo a los resultados del Observatorio de las ocupaciones digitales del futuro, acercando la tecnología real y de futuro de las empresas, permitiendo a los estudiantes conocer las oportunidades que les ofrecen esas salidas profesionales, prestando especial atención al colectivo femenino.

La iniciativa recoge el desarrollo de un programa piloto que involucre a alumnos de primero de la ESO, destinado a incrementar las vocaciones hacia los grados universitarios y ciclos de formación profesional, capaces de cubrir los perfiles TIC que el futuro demandará. Evaluado este, se valoraría la pertinencia de extenderlo al resto de niveles educativos.

La propuesta de la formación naranja ha contado con los votos a favor de Ciudadanos, Foro, PP y López-Asenjo, en contra del PSOE y abstención de Podemos-Equo Xixón y Vox. Desde el Gobierno local se ha indicado que aunque están muy de acuerdo con los objetivos, ya se están desarrollando muchas acciones en ese sentido.

Dentro del apartado de preguntas, el Gobierno local ha aclarado, respecto a las inversiones en Bomberos a realizar con las contribuciones especiales del convenio de Unespa, que la sentencia del Tribunal Supremo no es retroactiva y que 2022 es el primer año directamente afectado por ella. Del 1.059.000 euros para inversiones, se han empleado 792.292.15 euros y se tenía previsto invertir en un camión autoescalera, pero por la crisis de materiales no va a ser posible en este año.

También el Gobierno local ha apuntado, en respuesta a Podemos-Equo Xixón, que en este verano se constituirá la mesa sectorial ligada a la adhesión de Gijón a la red de 'Playas sin humo' y se diseñarán acciones concretas con este objetivo. Sí que se ha recalcado que se puede concienciar, pero no prohibir fumar.

En el apartado de ruegos, se ha aceptado uno de Vox para, entre otras cosas, revisar las condiciones de accesibilidad de todos los edificios municipales, en aras a mejorar su accesibilidad, así como habilitar un espacio de quejas sobre este aspecto en la web municipal.

Asimismo, si bien no se ha aceptado el ruego de Foro para realizar estudios técnicos para conocer el origen de las grietas y hundimientos aparecidos en varias viviendas de la parroquia de Baldornón, desde el Gobierno local se ha señalado que el Ayuntamiento no es competente, pero no van a dar la espalda a los vecinos e informarán al Principado.

MOROSOS

Por otra parte, en el Pleno ha intervenido Salvador Zapico Fernández, en nombre de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, quien ha plasmado la situación de impagos de su inquilina.

"Nos está arruinando económica y psicológicamente", ha asegurado. Ante esto, la alcaldesa se ha comprometido a dar traslado de su relato al Principado, al no tener el Ayuntamiento competencias para actuar.