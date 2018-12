Ence carga contra los transportistas que "defienden actitudes contrarias a los valores cívicos"

Publicado 15/12/2018 18:15:27 CET

Los transportistas que colaboren con Ence deben "respetar estrictamente" las normas de circulación y mostrar "una máxima atención a los ciclistas", señala la compañía

OVIEDO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ence Energía y Celulosa ha cargado este sábado contra la Plataforma de Transportistas para la Defensa del Transporte de Madera en Galicia y Asturias por defender, con su planteamiento acerca del camionero que agredió a unos ciclistas, "actitudes que van contra los valores cívicos, las buenas prácticas y la ética en el aprovisionamiento de madera a nuestras biofábricas".

En un comunicado se han referido al anuncio realizado por la Plataforma de Defensa del Transporte de Madera de Galicia y Asturias y la Unión Independiente de Transportistas Autónomos de Asturias de que paralizarán el suministro de madera a las empresas Ence Pontevedra y Ence Navia, si no se revocan las medidas que se adoptaron contra la actividad del camionero que había agredido a unos ciclistas con un martillo tras una discusión de tráfico.

En Ence consideran que la agresión del transportista a unos ciclistas en la entrada de la biofábrica de Ence en Lourizán, "no se puede justificar de ningún modo", y constituye un comportamiento que la compañía "rechaza firmemente".

Además, han explicado que se trata de una persona "reincidente" que ya agredió a un empleado de Ence en 2015 y estuvo por ello sancionado un mes. "La compañía no se puede permitir el riesgo de que otro hecho similar relacionado con la actividad de la empresa vuelva a suceder", han remarcado.

Por otro lado, han matizado que Ence no contrató directamente los servicios de dicho transportista y la compañía no impide que trabaje para otras empresas, "siendo el único condicionante que no acceda a las instalaciones de la compañía".

"Para Ence es de la máxima importancia que su actividad empresarial no perjudique ni suponga riesgo para los aficionados al ciclismo, por lo que exige que todos los transportistas que colaboren con la empresa respeten estrictamente las normas de circulación y muestren una máxima atención a los ciclistas", han subrayado.

En su comunicado los trabajadores también han reclamado mayor seguridad laboral, a lo que Ence ha respondido afirmando que "la seguridad de las personas, tanto empleados como colaboradores, así como de sus instalaciones constituye una prioridad en su gestión, lo que por supuesto se aplica a las instalaciones de entrega de mercancía, que son totalmente seguras".