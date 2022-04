"Era un maltratador que controlaba la vida a mi hermana", recalca el hermano de Lorena Dacuña

Francisco José Dacuña Fernández, hermano de Lorena Dacuña, asesinada por su ex pareja, tras la lectura del veredicto en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón

Francisco José Dacuña Fernández, hermano de Lorena Dacuña, asesinada por su ex pareja, tras la lectura del veredicto en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón - EUROPA PRESS

Dice no entender por qué Fiscalía rebajó la pena de libertad vigilada a cinco años

GIJÓN, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El hermano de Lorena Dacuña, la gijonesa asesinada por su ex pareja en Gijón en 2020, ha dicho no entender porque la Fiscalía ha rebajado la petición de libertad vigilada a cinco años, en lugar de los diez solicitados inicialmente.

Francisco José Dacuña Fernández ha incidido en que está todo claro y el acusado confesó, además de que todos los testigos, según él, estuvieron de acuerdo en que el procesado era "un maltratador que controlaba la vida a mi hermana", ha remarcado.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, tras la lectura del veredicto que por el que se declaraba culpable al asesino de su hermana, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón.

Pese a ello, ha dicho no estar descontento del todo porque como mínimo son 20 años de cárcel. No obstante, ha llamado la atención sobre que después saber que les había amenazado tanto a él como al acompañante de su hermana aquella noche, "te entra respeto", ha apuntado.

Sobre el que el jurado no haya apreciado que hubo ensañamiento, ha reconocido que es "complicado" al no saberse a ciencia cierta cuando le dio la puñalada mortal. "Son cosas que no están al cien por cien claras", ha indicado.

"Ahora me vienen más recuerdos de cuando éramos felices", ha destacado al término del juicio, a lo que ha añadido que ya no le vienen tanto imágenes de lo que pudo pasar la noche del asesinato.