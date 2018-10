Escandón (UGT) dice que la resolución judicial sobre 'la manada' parece una "provocación a la ciudadanía"

Publicado 26/06/2018 12:48:21 CET

OVIEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad de UGT Asturias, Carmen Escandón, se ha mostrado este martes muy crítica con la decisión judicial de haber dejado en libertad a los integrantes de 'la manada', condenados por abuso sexual. "Hay determinadas decisiones judiciales que parecen más bien provocaciones abiertas a la ciudadanía", ha dicho.

Escandón se ha pronunciado en estos términos antes de participar en un acto contra la violencia machista en Oviedo, al ser preguntada por los periodistas por las declaraciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que avisó este lunes del peligro de criticar la sentencia sin argumentos jurídicos.

"El asunto de 'la manada' no tiene un pase", ha dicho la responsable sindical, que ha añadido que en esta materia "no se pueden tomar las cosas de manera frívola". Ha indicado que la decisión del tribunal podría haber sido la contraria, como ha ocurrido en casos semejantes. "Por tanto, no entendemos que este asunto se haya resuelto así", ha apuntado.

Aprovechando la presencia de periodistas, Escandón ha querido también hacer un llamamiento a los medios de comunicación para que "no den pábulo" ni visibilidad a los miembros de 'la manada'. "De la vida de esos señores lo único que nos importa es que no tengan vida", ha sentenciado.