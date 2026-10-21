El escritor Julian Barnes alerta de una situación internacional "aterradora" por el avance del autoritarismo

El escritor británico Julian Barnes, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026. - WEB FUNDACIÓN PRINCESA

OVIEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor británico Julian Barnes, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026, ha calificado de "aterradora" la situación internacional ante el avance del autoritarismo y ha advertido de que China, Rusia y Estados Unidos están dirigidos por líderes que "no respetan las normas democráticas". "Por tanto, no soy optimista", ha afirmado este miércoles en Oviedo, donde también ha expresado su preocupación por la política de Donald Trump y el auge de la derecha dura en Europa.

Durante una rueda de prensa en el marco de la semana de los Premios Princesa 2026, Barnes ha señalado que la salida de Estados Unidos de tratados y el distanciamiento de sus antiguas alianzas constituyen una situación "terrible y preocupante". Asimismo, ha alertado del posible avance de gobiernos autoritarios en Europa, con especial atención a Francia, donde, a su juicio, la derecha dura está obteniendo buenos resultados.

En este contexto, ha considerado cada vez más importante que el Reino Unido mantenga buenas relaciones con Europa, tanto por la situación internacional como por la pérdida de confianza en Estados Unidos como aliado.

CRÍTICAS A LA LEGISLACIÓN ANTITERRORISTA BRITÁNICA

El escritor ha expresado también su "apoyo absoluto" a la autora irlandesa Sally Rooney, a raíz de la polémica sobre las restricciones que le impiden recibir dinero en el Reino Unido por su apoyo a una organización vinculada con la causa palestina.

Barnes considera que la legislación antiterrorista británica, aprobada por el anterior Gobierno, tiene un alcance excesivamente amplio y puede equiparar determinadas formas de apoyo a la causa palestina con el respaldo al terrorismo. "No creo que Sally Rooney apoye el terrorismo, lo que apoya es la acción palestina", ha señalado.

El autor ha criticado además las detenciones de personas mayores que exhiben carteles en la calle y ha asegurado que unas 3.000 personas han sido acusadas en este contexto sin que ninguna haya llegado a juicio. A su entender, estas medidas no han reducido el terrorismo y el Gobierno tendrá dificultades para rectificar porque ha presentado sus decisiones como una actuación contra esta amenaza.

OPTIMISTA SOBRE LOS VÍNCULOS ENTRE EL REINO UNIDO Y EUROPA

En relación con el Brexit, Barnes lo ha definido como "un desastre económico, político y moral" y ha afirmado que los últimos diez años han sido "deprimentes". Aunque ha reconocido que no cree que llegue a ver al Reino Unido de nuevo dentro de la Unión Europea, se ha mostrado más optimista tras las declaraciones del primer ministro británico sobre la necesidad de estrechar los vínculos con Europa.

El escritor ha considerado posible que llegue a plantearse un nuevo referéndum, en un contexto en el que parte de la población más joven no comparte necesariamente la visión de quienes apoyaron la salida. No obstante, ha subrayado que un eventual regreso también dependería de la disposición de los países europeos a aceptar al Reino Unido y "en qué términos".

'DESPEDIDAS', EL CIERRE DE SU CARRERA LITERARIA

Durante la rueda de prensa, Barnes ha reiterado que Despedidas es su último libro y que no tiene intención de continuar publicando libros de ficción. "He llegado a la conclusión de que he contado todas mis historias, he tocado todas las notas musicales que podía tocar", ha explicado.

El escritor, que comenzó a publicar en 1980, ha afirmado que no quiere seguir dando vueltas a las mismas historias y considera que ya ha dicho todo lo que tenía que decir a través de sus libros. Sin embargo, ha aclarado que seguirá escribiendo sobre arte y cuestiones contemporáneas para periódicos y revistas.

El autor ha explicado asimismo que la escritura le permitió superar parte de la timidez que le impedía hablar en público cuando era joven. Ha recordado que, durante su trabajo en la publicación británica The New Statesman, apenas intervenía en las reuniones y descubrió la escritura como otra forma de comunicarse.

Por último, ha valorado el contacto directo con sus lectores y ha recordado su encuentro del martes con unas 2.000 personas de Asturias y de su entorno. Aunque ha considerado que la experiencia fue "maravillosa", ha subrayado que nada sustituye la relación individual que se establece entre un escritor y un lector.

"La literatura es la que cuenta la verdad, no todas las verdades, evidentemente, pero la verdad humana. La verdad del corazón y del espíritu", ha señalado el escritor.

JULIAN PATRICK BARNES

Julian Patrick Barnes (Leicester, Reino Unido, 19 de enero de 1946) estudió Lenguas Modernas en el Magdalen College de Oxford. Posteriormente trabajó durante tres años como lexicógrafo para el diccionario Oxford y desarrolló su carrera como crítico literario y de televisión, además de redactor en el New Statesman y en el Sunday Times. Ha sido también columnista de The Observer y de The New Yorker.

Considerado una de las figuras más destacadas de la narrativa inglesa contemporánea, Barnes debutó con 'Metroland' (1980) ('Metrolandia', 1989), obra por la que obtuvo el Premio Somerset Maugham en 1981. Dos años más tarde publicó 'Before She Met Me' (1982) ('Antes de conocernos', 2006).

En 1984 fue finalista del Premio Booker con 'Flaubert's Parrot' ('El loro de Flaubert0, 1986), novela que obtuvo el Premio Geoffrey Faber Memorial y el Premio Médicis. Volvió a ser finalista en 1998 con 'England, England' ('Inglaterra, Inglaterra', 1999) y en 2005 con 'Arthur & George' (2005). En 1986 publicó 'Staring at the Sun' ('Mirando al sol', 1987) y en 1989 'A History of the World in 10º Chapters' ('Una historia del mundo en 10 capítulos y medio', 1990).

A estas obras se suman 'Talking It Over' (1991) y su continuación 'Love, etc.' (2000) ('Hablando del asunto', 1993; 'Amor, etcétera', 2001), así como 'The Porcupine' (1992) ('El puercoespín', 1994). En 2011 obtuvo el Premio Booker por 'The Sense of an Ending' ('El sentido de un final', 2012).