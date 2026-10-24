Eva Ledo confía en que las obras de urbanización del entorno del Xosefa Jovellanos estén listas en los próximos días

Eva Ledo, en el centro - GOBIERNO DE ASTURIAS
OVIEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Educación del Gobierno asturiano, Eva Ledo, ha dicho este sábado que el colegio Xosefa Jovellanos, de Nuevo Roces en Gijón, "ha abierto tan pronto como ha sido posible", cumpliendo así con las demandas vecinales que reclamaban su apertura en el curso 26-27.
Ledo ha explicado que "todos los vecinos, la asociación de vecinos nos habían hecho llegar la necesidad de que fuera así" y ha subrayado que desde la consejería "hemos urgido a la empresa constructora para que estuviera finalizada toda la obra en su máxima extensión", logrando que el centro educativo abra sus puertas conforme a lo comprometido.
No obstante, la consejera ha precisado que actualmente se encuentran "rematándose el entorno, la zona de urbanización, que es lo único de lo que no tenemos el acto de recepción formalizada", aunque ha avanzado que este trámite administrativo se completará en breve.
Ledo ha indicado que la formalización de la recepción de las obras de urbanización "se formalizará a finales de octubre, primeros de noviembre", lo que permitirá dar por concluida la totalidad del proyecto educativo.
Una vez completados estos trámites, ha subrayado que "ya podrán disfrutar también de la zona urbanizada que tenemos pendiente ahora mismo de abrir al alumnado", finalizando así todas las instalaciones del centro.