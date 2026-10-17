Evacuado al HUCA un cazador herido tras sufrir una caída en una zona sin acceso rodado de Somiedo

OVIEDO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Grupo de Rescate del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), a bordo del helicóptero medicalizado, han evacuado este sábado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) a un varón que ha resultado herido tras sufrir una caída entre los núcleos de Aguino y Perlunes, en Somiedo.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido el aviso a las 14.58 horas. En la llamada se ha indicado que un cazador había sufrido una caída y se encontraba herido en una zona sin acceso rodado, por lo que se ha movilizado al equipo de rescate y a efectivos de Bomberos del SEPA con base en el concejo.

Una vez en la zona, el médico-rescatador y un bombero-rescatador han estabilizado al afectado, que presentaba un politraumatismo. Tras ser inmovilizado, ha sido extraído en camilla mediante una operación de grúa.

Los rescatadores han iniciado la evacuación del herido al HUCA a las 18.18 horas. El equipo de rescate ha dado por finalizada la intervención a su llegada a la base, a las 19.07 horas.

La sala del 112 del SEPA ha informado del suceso a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).