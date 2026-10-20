Las exportaciones caen en Asturias un 4,6% en agosto, hasta los 3.644,9 millones

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OVIEDO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias ha registrado un descenso de las exportaciones en el periodo enero-agosto, hasta los 3.644,9 millones de euros, un 4,6% menos que en el mismo periodo de 2025, según el informe mensual de comercio exterior correspondiente al mes de agosto, elaborado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

El informe refleja que las importaciones en el Principado de Asturias se situaron en 3.441 millones de euros, un 2,2% menos que en el periodo de enero - agosto del año anterior. Como consecuencia de esta evolución, el superávit comercial del Principado de Asturias se redujo un 32,8% hasta situarse en 203,9 millones de euros, frente a los 303,2 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

En el mes de agosto de 2026, las exportaciones de mercancías del Principado de Asturias alcanzaron los 464,7 millones de euros, lo que supone un aumento interanual del 15%. La cifra representa el 1,7% del total de las exportaciones españolas, que ascendieron a 27.594,9 millones de euros, con un crecimiento del 13,3 % respecto al mismo mes del año anterior.

Las importaciones del Principado se situaron en 414,4 millones de euros equivalentes al 1,2% del total nacional, con un aumento interanual del 21,3% respecto al mismo mes del año anterior. En el conjunto de España, las importaciones alcanzaron los 35.408 millones de euros, lo que representa un aumento del 16,7% respecto a agosto de 2025.

Como resultado de dicha evolución, el superávit comercial del Principado de Asturias disminuyó un 19,5% al pasar de 62,5 millones de euros en agosto de 2025 a 50,3 millones de euros en el mismo mes de 2026. La tasa de cobertura se situó en el 112,1% manteniéndose por encima del equilibrio comercial.

Por sectores, semimanufacturas no químicas, bienes de equipo y materias primas concentraron el 69,1% de las exportaciones del Principado de Asturias del mes. En concreto, las ventas al exterior de semimanufacturas no químicas alcanzaron los 171,2 millones de euros (36,8% del total), seguido de bienes de equipo, con 77,1 millones de euros (16,6% del total) y materias primas, con 72,8 millones de euros (15,7% del total).

En las importaciones, las materias primas encabezaron las compras del exterior con 124,4 millones de euros (30% del total), seguido de productos energéticos, con 94,6 millones de euros (22,8% del total) y bienes de equipo, con 52,2 millones de euros (12,6% del total).

En agosto, Europa concentró el 69,4% de las exportaciones del Principado de Asturias, con Alemania, Italia y Francia como principales mercados de destino. Asimismo, las ventas a este continente aumentaron un 17% respecto al mismo mes del año anterior hasta los 322,5 millones de euros.

Por otro lado, las exportaciones con destino América, descendieron 14,4%, hasta alcanzar los 70,6 millones de euros. Esta área geográfica representa el 15,2% del total de las exportaciones del Principado, situándose como el segundo destino por volumen de las exportaciones.

En cuanto a las importaciones, con 176,7 millones de euros proceden de Europa (42,6% del total), lo que supuso un aumento del 20,4% en el mes de agosto; le sigue el continente americano con 119,8 millones de euros, un 28,9% del total con un descenso del 0,7%, con Estados Unidos y Perú como principales orígenes.