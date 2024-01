Una exposición de artistas millenials y otra sobre Rodrigo Cuevas, en LABoral Centro de Arte en 2024

También podrá visitarse 'Rainbow Mirage', una instalación del artista franco-suizo Lukas Truniger



GIJÓN, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Millennials: el arte multimedia de la generación Y', una muestra colectiva de once artistas europeos nacidos entre 1982 y 1996 que explora la relación con la tecnología de la

generación del milenio, dará continuidad en 2024 a la actividad desarrollada por LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, en Gijón.

Desde este equipamiento cultural, se ha destacado, a través de una nota de prensa, que en 2023 se inauguraron diez exposiciones y se registró un aumento de un 180 por ciento del número de visitantes respecto al año anterior.

Asimismo, esta nueva muestra ocupará 1.200 metros cuadrados del centro con instalaciones interactivas de Marc Vilanova, Mónica Rikic, Emanuel Gollob, So Kanno, Maria Smigielska & Pierre Cuteli, Anna Pompermaier & Cenk Guzelis, Nicolas Girault, Daria Jelonek & Perry-James Sugden (Studio Above and Below), Marlien Van dei Off, Sasha Litvintseva and Beny Wagner o OPN Studio (Susana Ballesteros y Jano Montañés).

Al margen de esta muestra, se expondrá una titulada Rodrigo Cuevas, comisariada por Ricardo Villoria y Llorián García Flórez, en la que se "aúna el universo creativo audiovisual y neo-folclórico del aclamado artista Premio Nacional de las Músicas Actuales 2023".

La exposición presenta materiales propios de la práctica de Cuevas como indumentaria, material audiovisual y fotográfico, junto con objetos etnográficos y grabaciones de campo.

También podrá visitarse 'Rainbow Mirage', una instalación del artista franco-suizo Lukas Truniger, beneficiario de la beca de residencia de la Plataforma Europea de Arte Multimedia (EMAP), y que creará en la Sala de proyectos de LABoral una máquina de hacer arco iris en colaboración con el científico de partículas del Departamento de Química y Biociencias Aplicadas de la Escuela Politécnica de Zurich Bruce Yoder.

Por otro lado, 'Arte Asturiano en Residencia' es una muestra que recoge los trabajos de seis artistas residentes de LABoral en 2023. También se llevarán a cabo una serie de colaboraciones con agentes culturales locales como Antic Mass, que presenta el trabajo de la artista Aida Rivero, o Encuentros Fotográficos de Gijón.

Asimismo, el programa de residencias crece gracias a los tres proyectos europeos del centro, y actualmente acoge a más de 40 artistas locales y europeos por año.

A estas actividades se suman las ya habituales: 'LABoral Impulsa Creative Day: Ecosistemas STEAM de la innovación en Europa'; el LABShop', que tendrá su próxima edición en primavera; o la Escuela de Verano 'Rurápolis, reencantar el futuro frente a la despoblación rural'.