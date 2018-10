La FADE ve "difícil" que Alcoa revierta su decisión de cierre de la planta de Avilés por los altos costes energéticos

Publicado 17/10/2018 14:51:06 CET

GIJÓN, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito, ha lamentado este miércoles el anuncio de cierre de la planta de Alcoa en Avilés y ha visto "difícil" que se pueda revertir esta decisión debido al escenario que llevó a adoptarla.

En este sentido, se ha referido al incremento de los costes energéticos y a la incertidumbre sobre el precio de la energía, sumado a la supresión del carbón del mix energético. En el caso de Alcoa, ha incidido en que el 40 por ciento de los costes de producción tienen que ver con los energéticos, algo que, a su juicio, ha pesado en la decisión de Alcoa.

Feito, en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la presentación de la planta de inyección de magnesio de Vauste en Gijón, ha reconocido que se trata de una "muy mala noticia" para Asturias. "No podemos decir otra cosa", ha señalado.

Asimismo, ha dicho respetar la decisión de la empresa no sin antes desear que pudiera haber algún tipo de solución que dé marcha atrás al cierre de la planta avilesina. Sin embargo, ha remarcado que no se dislumbra un escenario de estabilidad dado los anuncios hechos como el referido al mix energético. "No es un escenario favorable", ha apuntado.

Feito, unido a ello, ha recalcado que desde hace mucho tiempo vienen alertando sobre que la industria electrointensiva y grandes consumidores necesitan un escenario de precio energético "competitivo, estable y predecible", lo opuesto a lo que hay ahora, según él.

REPOSICIÓN EN ARCELOR

Preguntado al incendio en la planta avilesina de Arcelor, ha indicado que desconoce el alcance final, pero las últimas noticias apuntan a daños en las baterías de coque de la 1 a la 4 y pendiente de ver en las que van de la 5 a la 8 para que puedan ser reutilizdas. Ha recalcado, en este caso, que Gijón depende de las baterías de coque.

Ha apuntado, asimismo, que a este "desgraciado incidente" se suma el anuncio reciente de Arcelor de regulaciones de las plantas de galvanizados y todo lo que tiene que ver con la producción de chapa para el automóvil.