La familia del periodista José Antonio Rodríguez Fernández-Bron agradece el apoyo recibido del periodismo asturiano

Publicado 17/06/2018 13:54:35 CET

OVIEDO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El hijo del periodista asturiano, José Antonio Rodríguez Fernández-Bron, fallecido el pasado viernes, ha remitido este domingo una carta a los medios asturianos en la que se se muestra "muy orgulloso y contento de haber sido su hijo".

Lo ha hecho a través de ña Asociación de la Prensa de Oviedo, que estuvo presidida por su padre y en la misma, David Rodríguez agradece todo el apoyo recibido estos días.

"He descubierto y he vivido el apoyo de toda la gente que durante tu vida profesional ha estado a tu alrededor y por ello quiero dar las gracias también por ti", dice su hijo. "Queremos daros las gracias por vuestras condolencias, apoyo y ayudas que me habéis brindado en estos últimos días. A muchos de vosotros, que tantas veces he oído mencionar en casa, he tenido la fortuna de conoceros personalmente", recoge en sui carta de agradecimiento.

Asegura además que los apoyos y palabras recibidas estos días le han hecho consciente de la labor que hacía su padre así como el cariño y afecto que despertaba también en el terreno profesional.

"Pienso que mi padre tuvo una vida plena y feliz; me reconforta saber a través de todas las anécdotas que me habéis contado, que mi padre lo pasó bien en su trabajo, en la Asociación y en el día a día con amigos como vosotros. Gracias Suny, Maxi Alberto, Pilar, Mario, Rafa, Ávila, Orlando, Alberto, Blanca, Ceferino, Javier.... y seguro que me dejó más amigos, disculpadme, sois muchos y os recordaré siempre", concluye David Rodríguez.