Feijóo (PP) acusa a Sánchez (PSOE) de "esconderse" ante los problemas y "eludir sus responsabilidades"

"Esto de ser guay está muy bien para los que no han visto una acería en su vida", dice en Oviedo

OVIEDO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato a liderar el PP y presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este jueves en Oviedo contra el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, al que ha acusado de "esconderse" ante los problemas y de "eludir sus responsabilidades".

En un acto político con militantes y simpatizantes en el Teatro Campoamor, Feijóo ha dicho que Sánchez ya se escondía de los problemas durante los momentos más graves de la pandemia de COVID-19. Ahora, con la crisis derivada del aumento de precios y la pérdida de poder adquisitivo lo sigue haciendo, según el líder gallego.

"En la pandemia se escondía detrás de las comunidades autónomas y ahora se esconde detrás de la Unión Europea", ha criticado Feijóo, que ha dicho que la actual situación derivada de la escalada de precios "no es un problema de competencia de la Unión europea, sino de incompetencia del Gobierno central".

Así, ha explicado que gobiernos de otros países, como el francés, el portugués o el irlandés ya adoptaron medidas hace semanas para bajar los precios. "Ojalá fueran tan rápidos para bajar impuestos como para subirlos cuando nadie se lo pide", ha dicho, entre aplausos de los asistentes al acto.

"España merece una política y un Gobierno mejor. Para esto, la única alternativa es el Partido Popular", ha subrayado el líder político gallego, que lamenta que el actual Ejecutivo "dimita de sus responsabilidades" ante la "mínima complicación" y se limita a esperar que la Unión Europea soluciones los problemas. "Así cualquiera", ha apostillado.

ENERGÍA

Como ejemplo de la mala gestión del Gobierno, Feijóo se ha referido a la transición energética. "Se ha convertido en uno de los fracasos más absolutos de este gobierno", ha dicho.

Después de criticar la falta de unidad en el Ejecutivo ha lamentado que algunos de los que se manifestaban contra la pobreza energética y convocaban minutos de silencio cuando la electricidad costaba diez veces menos que hoy, ahora mantengan un "silencio atronador" sentados en el Consejo de Ministros.

Ha dicho Feijóo que no es lógico que el Gobierno haya decidido centrar todas sus centrales de carbón a la vez, diciendo que contaminan, y luego comprando energía a Marruecos que se produce en centrales que usan ese mineral. "Si desenchufas todas las centrales térmicas y no enchufas nada, automáticamente la luz sube", ha dicho el político del PP, criticando la falta de previsión del Gobierno español frente a otros ejecutivos europeos.

Además, ha dicho que con el gobierno de coalición de PSOE y Podemos la industria española ha perdido competitividad. Se ha referido al cierre de Alcoa de sus plantas en Galicia y Asturias por culpa del precio de la electricidad.

En este punto ha dicho que si el PP estuviese gobernando y hubiese ocurrido lo mismo, a él ni siquiera le hubiesen dejado entrar los asturianos en la sala principal del Teatro Campoamor. "Esto de ser guay está muy bien para los que no han visto una acería en su vida", ha dicho en referencia al actual Gobierno.

En referencia a su futuro como líder del PP a nivel nacional, Feijóo ha dicho que es plenamente consciente de su responsabilidad, después de una decisión que no ha sido fácil. "Porque dejar tu familia y a Galicia es algo muy difícil", ha comentado a los presentes.

"Nunca lo hemos tenido fácil y no nos han regalado nada", ha destacado, que ha dicho que la receta para ponerse al frente del país y gobernar es "trabajar más". "Exigirnos más; escuchar más y hablar menos siempre es una buena receta", ha subrayado, consciente de que su labor no va a ser fácil. "Fijaos si no lo es que solo se presenta uno", ha bromeado ante los asistentes, entre aplausos.