Fernández afirma que el Principado está "a la cabeza" en políticas de igualdad y contra la violencia de género

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, ha afirmado este viernes en respuesta a la portavoz de IU, Concha Masa, que su Ejecutivo está "a la cabeza" de las autonomías en políticas de igualdad y contra la violencia de género, en cuya tarea tiene "un compromiso acreditado".

Así, ante la proximidad del 8 de marzo, Fernández ha remarcado que ese ha sido objetivo de su Gobierno "desde el primer minuto y hasta el fin del mandato". Del mismo modo, ha argumentado que la defensa de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres "además de ser una seña de identidad de todos los partidos democráticos deberían ser un patrimonio común".

La portavoz de IU ha reconocido el "orgullo" que supuso alcanzar el Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres por consenso de la Cámara, aunque ha lamentado insuficiencias como en el caso de las unidades de igualdad "que no tienen efectividad, solo intenciones sobre el papel" o la ausencia de unidades de valoración forense integral "que siguen sin funcionar" aunque estén contempladas en la ley y sí operan en otras comunidades.

Igualmente, la diputada ha reprochado el "escaso aprovechamiento" del Consejo Asturiano de la Mujer. "Es una herramienta que el gobierno no ha sabido aprovechar estos años", ha dicho.

Concha Masa, que se estrenó en esta sesión de preguntas al presidente tras la dimisión de Gaspar Llamazares, quería conocer los "avances y perspectivas ve su gobierno con relación al desarrollo de las políticas de igualdad de género en Asturias y, muy particularmente, en la lucha contra la violencia machista".

Al respecto, Javier Fernández mencionó medidas previstas para este ejercicio 2019 como proyectos vinculados al Pacto de Estado por más de 4 millones, así como un incremento presupuestario de más del 17% para la Red de Casas de Acogida hasta superar el millón de euros, o los más de 1,2 millones para reforzar la protección jurídica a las víctimas.

Concha Masa, que hizo referencia a la Unesco para recordar que la igualdad entre mujeres y hombres es un derecho fundamental a la vez que repercute "de forma positiva en todos los aspectos de una sociedad", alertó de las intenciones "de los partidos de derechas para bloquear o hacer retroceder los avances del feminismo".

La parlamentaria, incidió en el retroceso de derechos para la mujer que supuso la dictadura franquista hacia un "papel de esposa y madre". Así, ha resaltado la trascendencia de la igualdad en aspectos claves como la educación, la participación política y la participación en el mundo laboral, afectado por la brecha salarial.

Especialmente orgullosa se mostró en referencia al Tren de la Libertad, que en 2014 partió desde Asturias contra el intento de modificación de la ley de interrupción voluntaria de embarazo, así como por las masivas manifestaciones del 8 de marzo de 2018 para "seguir avanzando" hacia la igualdad real.

"En los tiempos que corren, preocupan corrientes retrógradas con discurso sibilino, ya que no se enfrentan a los derechos sino que tratan de hacer pensar que está todo conseguido y no hace falta avanzar en igualdad", ha apuntado, para añadir que las mujeres no se van a detener. "No nos vamos a detener, no vamos a dar un paso atrás", ha apuntillado.

Al respecto, Javier Fernández ha señalado que "partidos reaccionarios han existido toda la vida" y, como en otros ámbitos, también reaccionan contra la igualdad de género. No obstante, ha reiterado en que, "más allá de insuficiencias" el compromiso del Gobierno asturiano está "acreditado" y su tarea en defensa de la igualdad y contra la violencia de género seguirá siendo "prioridad" hasta el final de su mandato.