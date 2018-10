Fernández llama a trabajar juntos en defensa de la capacidad industrial y frente al cierre de Alcoa

Publicado 23/10/2018 11:44:27 CET

El presidente asturiano vuelve a reclamar un sistema energético justo que de estabilidad a la industria

OVIEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Javier Fernández, ha hecho este martes un llamamiento a trabajar en común para asegurar el porvenir de Asturias ante los desafíos que van a superar el término de esta Legislatura, entre ellos la defensa de la capacidad industrial del Principado.

Tras repasar algunas de las iniciativas pendientes a desarrollar en diferentes campos, el presidente asturiano ha hecho este llamamiento durante el Debate de Orientación Política y ha manifestado que esa unión y liderazgo es el que debemos mantener frente al anuncio de cierre de Alcoa.

"Ante noticias tan graves, conviene tener claras las prioridades. Hoy la urgencia es intentar que la multinacional rectifique. Con ese propósito he hablado con el presidente de la empresa y con los representantes de los trabajadores, he dialogado con las ministras de Industria y de Transición Ecológica, he emprendido acciones conjuntas con Alberto Núñez Feijóo, el jefe del gobierno gallego, y en las próximas semanas volveré a tener encuentros con ambas ministras y haré todo lo que esté en mi mano para revertir la decisión. Ésa es la urgencia, evitar la clausura de la fábrica y esa responsabilidad recae de pleno sobre la dirección de la compañía. Ahora mismo pongamos el foco sobre quien corresponde", ha dicho el presidente del Principado.

Tras marcar esta prioridad, Fernández ha indicado que a partir de ahí, se pueden abrir otras reflexiones, como por ejemplo las ayudas recibidas por la empresa o hablar del peso que tiene la energía en su estructura de costes, pero a su juicio ahora la prioridad pasa única y exclusivamente por lograr que Alcoa rectifique.

"Manifiesto de nuevo mi oposición al cierre, anunciado con una actitud intolerable, sin previo aviso, con un golpe frío y sorpresivo. El Gobierno de Asturias seguirá trabajando con ese objetivo, el de lograr la rectificación. Mantengamos la unidad sobre ese propósito y trabajemos todos con esa ambición dentro y fuera de esta Junta General", ha insistido Javier Fernández.

No obstante ha querido recordar que su Ejecutivo y en concreto él como presidente, lleva reclamando mucho tiempo la necesidad de contar con un sistema que asegure tarifas energéticas estables y previsibles para la industria.

Ha recordado que la política energética es siempre una cuestión de Estado y la conveniencia de un pacto de Estado por la energía se convierte en una obviedad. Ha añadido que si además pretendemos acometer una transición energética con inevitables repercusiones sobre la actividad industrial, ese acuerdo se hace absolutamente necesario.

"No sólo, por cierto, para la industria asturiana, que ya lo justificaría, sino para toda la industria española. Buscar ese pacto es apremiante", ha manifestado.