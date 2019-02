Fernández (PSOE) celebra que Podemos se preocupe por el problema demográfico pero dice que antes no lo hacía

Publicado 15/02/2019 11:44:58 CET

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, ha recordado este jueves que la preocupación de Podemos en relación a la crisis demográfica en Asturias es algo relativamente reciente. Para demostrarlo, Fernández ha recurrido a un programa electoral que protagonizaba el secretario general de la formación morada en Asturias, Daniel Ripa, que emulaba al catálogo de una conocida tienda de muebles.

"Allí no aparecía la demografía por ningún lado", ha dicho Fernández, que ha considerado que Podemos estaba entonces más ocupado en "asaltar los cielos".

Fernández ha contestado en el pleno de este viernes a una pregunta del portavoz de Podemos, Enrique López, sobre la responsabilidad del Ejecutivo asturiano ante la crisis demográfica que padece Asturias.

"Me alegro de que ahora se preocupen por esto", ha indicado Javier Fernández, quien ha dicho a los diputados de Podemos que si tienen propuestas "concretas y asumibles" sobre esta materia se tendrán en cuenta.

No obstante, Fernández ha insistido en que este es un asunto que no se resuelve con soluciones símples. Ha insistido así en la complejidad de un problema demográfico que afecta a toda Europa. Aunque desde el Gobierno asturiano se estén tomando medidas, Fernández ha reconocido que este es un asunto que "no tiene arreglo" si España y Europa no toman decisiones. Ha recordado que el saldo vegetativo en Asturias ya era negativo desde 1985 y ha insistido la necesidad de un pensamiento "articulado y complejo" para dar soluciones.

El portavoz de Podemos, Enrique López, se ha mostrado muy crítico con la gestión del Gobierno socialista a lo largo de estos años. Ha lamentado que los jóvenes tengan que abandonar Asturias para escapar de la precariedad laboral y la falta de empleo. "Estamos a la cabeza del paro juvenil y a la cola del crecimiento económico", ha dicho.

También ha pedido explicaciones a Fernández por los "millones de fondos mineros" que llegaron a Asturias procedentes de Europa para dar alternativas a las comarcas mineras. "El resultado es un desierto industrial", ha criticado. "Queremos una Asturias a la ofensiva, no una Asturias marchita", ha reclamado López.