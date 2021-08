Fernández resalta el ritmo de vacunación de Asturias frente a otras CCAA que tienen dosis "en las neveras"

OVIEDO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Asturias, Pablo Fernández, ha resaltado este jueves el ritmo de vacunación contra la COVID-19 que existe en Asturias. "Se está poniendo el cien por cien de lo que llega", ha comentado, añadiendo que le gustaría contar con las dosis que están "en las neveras" de otras comunidades autónomas.

Fernández ha comparecido en una comisión de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA). "En España ahora mismo sí que hay una ralentización de vacunas, pero no en Asturias", ha afirmado, añadiendo que él desconoce la razón de que no se pongan esas dosis en otros territorios. "¿Por qué en otros sitios quedan vacunas en las neveras? No se lo puedo contestar", le ha dicho a la diputada del PP Beatriz Polledo.

A la parlamentaria no le han gustado las palabras de Fernández, a quien ha acusado de no ser solidario con otras comunidades autónomas. "Flaco favor hace estando todo el día en esa comparación", ha comentado a Fernández, al que ha reprochado que utilice este asunto como "arma arrojadiza".

Por su parte, el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, ha confirmado que Asturias ha pedido más dosis al Ministerio de Sanidad con la idea de reducir el tiempo de vacunación para aquellos que ya han pasado la enfermedad. Hasta la fecha era de seis meses, pero la idea es vacunar ya al mes o a los dos meses de haber pasado la COVID-19.