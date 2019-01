Fernández de La Vega dice que el futuro pasa por la igualdad en todos los ámbitos y que sin mujeres no habrá democracia

Publicado 28/01/2019 12:57:45 CET

OVIEDO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Estado y también presidenta de la Fundación Mujeres por África, María Teresa Fernández de la Vega ha defendido este lunes en Oviedo que las conquistas logradas por las mujeres en las últimas décadas y ha querido lanzar un mensaje muy claro: "que el futuro pasa por la igualdad y por la participación de hombres y mujeres en todos los ámbitos de vida en condiciones de igualdad".

"Sin las mujeres no habrá desarrollo, no habrá paz, no habrá progreso ni habrá democracia y por tanto cualquiera que esté en el Gobierno tiene que saber que ha de contar con el apoyo y el respaldo de más de la mitad de la ciudadanía que somos las mujeres", ha manifestado en declaraciones a los medios en Oviedo.

Fernández de la Vega ha sido la encargada de pronunciar la conferencia magistral del Acto Conmemorativo de la festividad de Santo Tomás de Aquino de la Universidad de Oviedo. Ha manifestado su satisfacción por participar en este acto académico.

Preguntada si considera que el auge de fuerzas de extrema derecha pueden contribuir a que las mujeres pierdan las conquistas de las últimas décadas, De la Vega ha indicado que "cree que no porque considera que las mujeres han llegado hasta aquí tras mucho esfuerzo".

"Ha sido un largo camino y no estamos dispuestas a que nadie nos arrebate los derechos que tanto esfuerzo y sacrificio nos ha costado conquistar. Aún hay un camino por delante que vamos a recorrer y ese recorrido lo vamos a ganar porque el futuro pasa por la igualdad", ha dicho.

En este sentido ha augurado que el próximo 8 de marzo será un éxito aún mayor al del año pasado y se ha mostrado convencida de que hoy ya es un hecho incontestable que es necesario acortar la distancia para conseguir la igualdad. Algo que a su juicio las mujeres y hombres jóvenes ya conocen y comparten. "No contar en todo con la participación de la mujer es un retroceso", ha indicado.

ACUERDO DE COLABORACIÓN

María Teresa Fernández de la Vega también ha mostrado su satisfacción por el convenio rubricado con la Universidad con el fin de regular la relación de colaboración entre la Universidad y la Fundación, dentro del programa Learn Africa de becas para estudiantes africanas en universidades españolas, abriendo así la oferta formativa en estudios de máster.

Con este acuerdo, la Universidad de Oviedo se compromete a asumir bajo su coste dos becas de estudios de postgrado para estudiantes africanas durante el curso académico 2018/2019 que incluyen la matrícula del curso, la cobertura de los costes de un viaje de ida y vuelta, el seguro de asistencia sanitaria y el alojamiento y manutención de las mismas.

"Invertir en las mujeres de África es invertir en su desarrollo, porque ellas son su sostén y quienes están sacando adelante sus familias y su economía. África es uno de esos continentes en los que queda acreditado eso que me habrán oído muchas veces decir y es que cuando las mujeres participamos en los ámbitos de la vida política, económica, social o de la educación todo cambia para mejor", ha indicado.