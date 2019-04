El festival 'Art Futura' llega a Asturias

Publicado 04/04/2019 18:39:22 CET

OVIEDO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El festival 'Art Futura' llegará al Nuevo Teatro La Felguera los días 5 y 6 de abril a las 20.00 horas, donde se proyectarán las obras de su decimonovena edición. Se trata del decano en España y segundo en Europa en ofrecer cada año lo mejor de la cultura digital, ocio electrónico, realidad virtual, animación por ordenador y efectos especiales.

Desde 1990, 'Art Futura' ha apostado por los temas más

innovadores con el respaldo de expertos como William Gibson, Moebius, Mariscal, Laurie Anderson, La Fura dels Baus, David Byrne, Agueda Simo, Kevin Kelly, entre otros.

Desde el pasado 22 de octubre, el evento ha girado por 20 ciudades. Entre ellas Berlín, Barcelona, Londres, Montevideo, Madrid, Palma de Mallorca, París, Alicante o Ibiza.

El tema de este año se trata del reflejo de la trayectoria del festival, 'La Tecnología Humanizada'. Según han informado desde la organización a través de una nota de prensa, "uno de los mayores retos ha sido siempre intentar humanizar la tecnología. Anticiparse, lanzar propuestas, provocar dudas y suscitar interrogantes en sus seguidores".

En la sección '3D Futura Show' se podrán visualizar una

selección de los mejores trabajos de animación digital a nivel mundial. Este año, algunas de las obras elegidas pertenecen a Goodbye Kansas, Julius Horsthuis, Maxim Zhestkov, Mads Broni,

Simon Christoph Krenn, Nicolas Deveaux, Besjan Sertolli, Laurent Witz y Dusan Kastelic.

Además, 'Futura Graphics' mostrará los trabajos más destacados en el campo de nuevas estéticas: animaciones digitales, cortos, videoclips. Por otra parte, 'Artworks' presentará las nuevas formas de documentar las obras digitales de nuestro tiempo, y 'Schools Futura' estará dedicada a los mejores trabajos de escuelas de todo el mundo. En esta edición, la novedad será 'Behind the Scenes',una nueva sección sobre los 'Making of'.