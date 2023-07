Figaredo (Vox) sostiene que el sector pesquero padece unas cuotas "lamentables e inaceptables"

OVIEDO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox al Congreso por Asturias, José María Figaredo, ha afirmado este miércoles durante una visita al mercado de Ribadesella que el sector pesquero padece unas cuotas "lamentables e inaceptables".

"Con el gobierno socialista el pesquero es un sector absolutamente arruinado", ha dicho, calificando de "absolutamente inaceptable" que, mientras que los pescadores asturianos están "abocados a la ruina", en algunas otras comunidades "viven con más holgura".

Así, ha abogado por defender un sector tradicional como la pesca "que fija población en el entorno rural y lo hace durante todo el año porque no hay una estacionalidad".

Como medidas de apoyo a la pesca Figaredo indicó que Vox propone "una adaptación progresiva a los medios telemáticos". "No se pueden imponer las obligaciones de declaración telemática de un día para otro, que es lo que está sucediendo solo en Asturias y sólo para algunas artes, generando un problema tremendo en algunos pescadores que no se pueden adaptar a ello. También hay que dar facilidades para la compra de combustible; no se puede permitir que nuestras flotas y nuestros pescadores salgan al mar con unos costes de combustibles elevadísimos que básicamente les come todos los beneficios", añade.

Asimismo, considera que "el reparto y la revisión de las cuotas ha de establecerse por barcos y no por comunidades autónomas". "No tiene sentido que un barco matriculado en Bilbao tenga una facilidad para pescar hasta tres o cuatro veces superior de una misma especie, que el mismo barco, pero matriculado en Asturias", señala.

Además, ha incidido en la necesidad de "desestacionalizar" el turismo "con políticas reales". "No vale que nos construyan aquí en Ribadesella un parking enorme; en verano la villa ya está llena. Necesitamos alternativas y labores durante otras fechas del año y para eso hemos entrado con un concejal y con mucha fuerza en el Ayuntamiento de Ribadesella y apoyaremos este tipo de iniciativas desde dentro, no sólo desde el Gobierno de España", ha concluido.