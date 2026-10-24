Finalizada la mejora de la carretera de acceso a Forna, en Ibias

Marcelino Marcos, a la derecha - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha visitado este sábado las obras de mejora de la carretera de Forna, en Ibias, ya finalizadas, y en las que el Principado ha invertido 267.200 euros.

La actuación, financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), ha renovado el vial que conecta Folgueiras de Aviouga con esta localidad, lo que facilita el acceso a una explotación ganadera.

Los trabajos, ejecutados por la empresa Pesica de Servicios y Contratas, han consistido en limpiar la vía, ensanchar la plataforma hasta alcanzar los tres metros, corregir curvas y pavimentar por completo el trazado. Además, se ha instalado un sistema de drenaje que garantiza la correcta evacuación de las aguas pluviales y se han colocado elementos de balizamiento para incrementar la seguridad vial.

Durante la visita, Marcos ha destacado el compromiso del Gobierno de Asturias con la mejora de las infraestructuras rurales, especialmente en las localidades con menos habitantes, en las que disponer de accesos adecuados resulta esencial para la vida cotidiana y el mantenimiento de la actividad económica. El consejero ha subrayado que estas inversiones contribuyen al impulso demográfico y mejoran las condiciones de trabajo de las explotaciones ganaderas.