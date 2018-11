La Fiscalía pide tres años de prisión para un hombre por intentar ahogar a su novia en Oviedo

Actualizado 10/12/2012 14:53:32 CET

OVIEDO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita una pena de tres años de prisión para un hombre por intentar matar a su novia en Oviedo, a la que dio por muerta tras agarrarla con fuerza por el cuello, dejándola tirada en la calle, inconsciente.

La vista oral está señalada para este martes, 11 de diciembre de 2012, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo, a las 10.00 horas, según ha informado la Fiscalía.

El Ministerio Público, en su escrito de acusación, sostiene que, a primeras horas de la noche del 19 de noviembre de 2010, el acusado, A.Q F., nacido en 1985, mantuvo una fuerte discusión causada por los celos con su novia, con la que salía (sin convivir) desde hacía un año. La pelea tuvo lugar en Oviedo, donde ella residía con sus padres.

Poco antes de las dos y media de la mañana del día siguiente, 20 de noviembre, ante las llamadas telefónicas insistentes del acusado, la mujer accedió a encontrarse con él para tratar de tranquilizarlo. No obstante, cuando se encontraban en los alrededores del Centro Comercial MODOO, y cuando ella le dijo que seguía enamorada de su antiguo novio, A.Q.F. se puso furioso y en tono sumamente agresivo le dijo: "Si no eres para mí no eres para nadie. Te voy a matar y luego me voy a suicidar".

Seguidamente agarró a la mujer por el cuello y lo apretó, con el propósito de matarla, hasta el momento en que ella quedó inconsciente. El acusado, creyéndola muerta, se marchó del lugar.

La mujer fue encontrada desmayada por un peatón, que dio aviso a los servicios de Emergencias, que la trasladaron al Hospital Universitario Central de Asturias, donde quedó ingresada.

El acusado, después de deambular varias horas por Oviedo, acudió a las cinco de la mañana de ese mismo día a la comisaría de Policía, donde aún no se tenía conocimiento de lo ocurrido. Allí aseguró que había estrangulado a su novia, dándola por muerta. La mujer invirtió en su curación 113 días. Como secuela le quedó una ligera reacción de estrés agudo.

La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa, con la atenuante de confesión, y solicita que se condene al acusado a tres años de prisión y prohibición de aproximarse a una distancia inferior a 500 metros a la mujer, a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, o cualquier otro frecuentado por ella, así como de comunicarse con ella por cualquier medio, durante siete años.