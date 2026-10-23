La flautista luanquina Claudia Fernández vuelve este domingo al Centro Niemeyer con Nebbia Trío

Las integrantes de Nebbia Trío Claudia Fernández, Claudia Do Minh y Celia Blanco. - NEBBIA TRÍO

OVIEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La flautista luanquina Claudia Fernández vuelve este domingo día 25 de octubre al Centro Niemeyer con Nebbia Trío. Lo hace compañada de la violista Claudia Do Minh y la arpista Celia Blanco, sus compañeras en una formación que explora las posibilidades sonoras de estos tres instrumentos.

Según informa la formación, las tres integrantes son profesoras de las cátedras de Flauta, Viola y Arpa, respectivamente, en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León y cuentan con una formación internacional desarrollada en centros superiores de referencia como la Hochschule für Musik und Theater 'Felix Mendelssohn Bartholdy' de Leipzig, el Conservatorio della Svizzera Italiana de Lugano, el Boston Conservatory y Musikene.

A lo largo de sus carreras han obtenido reconocimientos en certámenes nacionales e internacionales y han formado parte de instituciones como la Joven Orquesta Nacional de España y la Accademia Teatro alla Scala.

Su actividad profesional incluye colaboraciones con destacadas formaciones orquestales, como la Orquesta y Coro de Radiotelevisión Española, la Orquesta y Coro Nacionales de España, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, Oviedo Filarmonía y la Orchestra Sinfonica di Milano. También han participado en proyectos con agrupaciones como Cameristi della Scala, Balthasar Neumann y Ensemble Praeteritum.

Nebbia Trío se presentó recientemente en el ciclo de la Sociedad Filarmónica de Burgos y ha actuado también en espacios como el Museo Casa Lis de Salamanca. Su proyecto artístico explora la riqueza tímbrica y expresiva de una combinación instrumental poco habitual: flauta, viola y arpa, cuyos diferentes timbres ofrecen un amplio abanico de matices y contrastes.

La formación toma como referencia el repertorio original para estos tres instrumentos, con la Sonata de Claude Debussy como una de sus obras fundamentales, y amplía este legado mediante el impulso a la creación contemporánea y el encargo de nuevas composiciones. De este modo, el trío busca establecer un diálogo entre la tradición camerística y los lenguajes musicales actuales.

El concierto tendrá lugar a las 12:00 horas del próximo domingo 25 en el Centro Niemeyer de Avilés. Las entradas están disponibles en la taquilla y en la página web del centro.