Foro Asturias brindará su apoyo al PP en las próximas elecciones generales

Archivo - El diputado del Grupo Mixto-Foro, Adrián Pumares, y el portavoz parlamentario y presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, en la Junta General del Principado - PP DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular y Foro Asturias han emitido este sábado un comunicado en el que constatan la plena sintonía entre ambas formaciones en la defensa de los intereses de Asturias, tras las conversaciones mantenidas entre las direcciones de ambas organizaciones políticas, y con motivo de las elecciones generales. Por ello Foro Asturias asegura que brindará su apoyo al PP el próximo 29 de noviembre.

En el marco de estos encuentros, la presidenta de Foro Asturias, Carmen Moriyón, ha trasladado al PP una serie de reivindicaciones dirigidas a dar respuesta a las principales prioridades de Gijón y de Asturias.

Así, en la nota conjunta inciden las formaciones en que el Partido Popular muestra su compromiso con las necesidades en materia de vivienda, transporte e infraestructuras claves que Asturias necesita desde hace años y se compromete también con el desarrollo de políticas que eliminen trabas, reduzcan cargas impositivas, que propicien la actividad de emprendedores y autónomos e impulsen el dinamismo de Asturias y de España.

Ambas formaciones reafirman así su voluntad de colaboración, aunando sus fuerzas para defender los intereses de Asturias y dar respuesta a las demandas de los asturianos.