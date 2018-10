Foro considera "muy preocupante" el nombramiento de Paz Orviz como nueva directora general de Calidad Ambiental

Publicado 04/08/2018 11:08:04 CET

OVIEDO, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Foro en la Junta General Carmen Fernández ha criticado el nombramiento de Paz Orviz como nueva responsable de la Dirección General de Calidad Ambiental al considerar "muy preocupante" que se encargue de ese departamento quien tiene un "historial reconocido de participación en irregularidades en la elaboración del Plan de Residuos anulado judicialmente, junto a la anterior Consejera, Belén Fernández, a partir de los trabajos realizados por una empresa con contratación fraudulenta fraccionada en contratos menores".

En nota de prensa, Carmen Fernández ha remarcado "el paso de Paz Orviz por la Comisión de Investigación sobre las presuntas desapariciones de documentos relacionados con el Plan Territorial Especial Supramunicipal para el área de tratamiento centralizado de residuos y a la contratación del Plan de Residuos 2011-2020",

La diputada ha querido trasladar al consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, esta preocupación al afirmar que "Lastra recordará cómo cuando se inició la comisión de investigación sobre la tramitación del anterior plan de residuos, Paz Orviz dimitió como directora general de Sostenibilidad y Cambio Climático".

"Es llamativo que se recupere a esta persona, muy cercana a Belén Fernández, cuando públicamente carece de respeto por sus anteriores malas prácticas", dice la parlamentaria de Foro.

Por otro lado, también se ha referido al Protocolo anticontaminación aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado miércoles pero del que "la Junta General no ha tenido información alguna". "De momento el protocolo anticontaminación es un misterio para la Junta General a donde no ha llegado, y muestra del oscurantismo total al no estar publicado en la web oficial", lamenta.