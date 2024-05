Foro cree que la negociación sobre la cooficialidad "nace muerta" porque "no hay votos suficientes"

OVIEDO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Mixto-Foro en la Junta General, Adrián Pumares, ha señalado este martes que la negociación sobre la cooficialidad "nace muerta" porque "no hay votos suficientes". "Eso es una evidencia", ha dicho en declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces con motivo de la convocatoria del presidente asturiano, Adrián Barbón, a los grupos parlamentarios el próximo 23 de mayo para abordar la reforma del artículo cuarto del Estatuto de Autonomía.

Pumares agradece que el jefe del Ejecutivo recoja "el guante" de Foro, pero lamenta que no haya aprovechado cinco años de gobierno para avanzar en política lingüística. "Espero que no sea una cortina de humo para ocultar su pereza", ha dicho, limitándose a decir que expondrá su parecer en el proceso de negociación.

Por su parte, la portavoz socialista Dolores Carcedo considera que es "buen momento" para debatir sobre la oficialidad y garantizar la "supervivencia" de las lenguas de Asturias, remarcando que la posición del PSOE es clara: "sí a la oficialidad".

Desde el PP, Luis Venta ha aprovechado para reprochar el "abuso de poder" y el uso "obsceno" de las redes sociales por parte del Gobierno del Principado para criticar la posición del PP respecto a la "obligatoriedad o no del asturiano y la reforma del Estatuto". "Es inaudito", ha lamentado.

El diputado de Vox, Javier Jové reprocha al Principado que no le preocupe la "fractura social" con relación a la oficialidad "pese a que no hay mayoría parlamentaria ni social para que salga adelante". "Ahora saca de la chistera el asunto para ocultar los serios problemas de gestión", dice, aprovechando para instar al PP a "poner freno" a oficialidad "de facto" del PSOE y no rendir "pleitesía a chiringuiteros" de la Academia de la Llingua.

Xabel Vegas (IU) y Covadonga Tomé (Grupo Mixto), por contra, celebran la iniciativa del presidente para avanzar en el reconocimiento del estatus jurídico de las lenguas de Asturias y los derechos de uso de la ciudadanía, animando al PP a cambiar su posición al igual que hizo en su día el PSOE.

Por otra parte, la Junta de Portavoces ha aprobado por unanimidad de todos los grupos una declaración de apoyo al personal de Saint-Gobain y el mantenimiento de la actividad en Asturias, al tiempo que se han acordado los asuntos del pleno de la próxima semana.