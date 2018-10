Foro presentará en marzo las nuevas bases de las ayudas a fachadas y supresión de barreras arquitectónicas

Publicado 15/02/2018 14:28:47 CET

Eva Illán anuncia que planteará al Principado suprimir el Registro de Demandantes de Vivienda de Emergencia

GIJÓN, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Gijón ha aprobado por unanimidad la propuesta del PSOE para que el Gobierno local presente, en el mes de marzo, el proyecto de bases de las ayudas a fachadas y supresión de barreras arquitectónicas para ser consensuado con la oposición, así como un calendario de previsiones presupuestarias.

En este punto, el concejal de Urbanismo, Fernando Couto (Foro), ha señalado que las nuevas bases de estas ayudas se están elaborando por técnicos municipales para ajustarse a la normativa vigente, que obliga a sacarlas a concurrencia competitiva en una convocatoria pública. Estas vendrán a primar la mejora de la eficiencia energética y la supresión de barreras arquitectónicas, y se está trabajando para que sean compatibles con las estatales y autonómicas.

Asimismo, ha recalcado que la suspensión de las solicitudes no supone una paralización de las ayudas, ya que hay cientos de expedientes que suponen decenas de millones de euros que se pueden resolver, con referencia a solicitudes presentadas hasta 31 diciembre. Además, ha reivindicado que la media de compromiso anual presupuestario de Foro para con estas ayudas fue de 9,1 millones de euros desde que entró en el Gobierno, mientras que los anteriores gobiernos socialistas la cifra fue de 6,9 millones (-32 %).

MEDIDA 'ELECTORALISTA' DEL PP

Por otro, en el Pleno no ha prosperado la iniciativa del PP de apoyo a mantener la prisión permanente revisable, al votar solo el Grupo Popular y Foro a favor y en contra el resto de grupos, excepto Ciudadanos, que se abstuvo.

La propuesta ha sido mal recibida por los grupos de la izquierda, quienes han acusado al PP de jugar con el sufrimiento de las víctimas y sus familiares para "rascar" votos. Asimismo, han visto en esta medida que más que justicia se busca "venganza".

En este sentido, el portavoz del PP, Mariano Marín, ha recalcado que en pocos días más de dos millones de euros apoyando su mantenimiento. Es por ello, que ha opinado que las críticas de IU al hablar de medida populista supone un "desprecio" a las víctimas, mientras que a Xixón Sí Puede (XsP) le ha afeado que prefieren ponerse en la piel de los verdugos que alienarse con el sufrimiento de las víctimas.

Asimismo, ha defendido que quien apoya la prisión no buscan venganza si no que quieren que no se vuelvan a repetir los hechos. Al PSOE, además, le ha recordado que el Consejo General del Poder Judicial la avala y la ponente del informe fue Margarita Robles, actualmente portavoz socialista. Con todo, ha considerado que quienes no la apoyan, "han quedado retratados", ha recalcado.

Muy crítica ha sido la concejala de IU Ana Castaño, quien ha acusado al PP de usar el dolor de las víctimas y sus familias"en beneficio propio" para ver si consiguen unos cuantos votos, al tiempo que les ha reprochado que "demonizan" la Renta Social Municipal y criminaliza a sus beneficiarios, "y ahora también a los comerciantes", ha apostillado. Un comentario que no ha sentado bien en las filas del PP, hasta el punto que el edil 'popular' Pablo González le ha exigido que retire sus palabras.

También el concejal de XsP Orlando Fernández ha visto en esta proposición 'popular' una propuesta "electoralista y populista", con la que el PP "acude a los sentimientos más bajos para rascar unos cuantos votos". Incluso ha considerado que es una medida "innecesaria", ya que no se necesita para garantizar la seguridad del país y no reduce "en absoluto" la criminalidad, además de ir en contra del objetivo de la reinserción. "Es una propuesta prefabricada desde Génova para generar un clima que no tiene que ver con la realidad", ha considerado, que además contrapone Justicia con venganza, según él.

Por parte del PSOE, la concejala Marina Pineda ha mostrado su repulsa hacia los criminales pero también a quienes pretenden convertir el sufrimiento de las víctimas en una "arma política", con la que, según ella, quieren diferenciarse de Ciudadanos y llevar al máximo extremo la posición ultraconservadora que les caracteriza.

Por parte de Foro, el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Esteban Aparicio, se ha mostrado a favor de mantener la prisión permanente revisable, que, a su juicio, no cree que sea ni de izquierdas ni de derechas. Es más, ha sostenido que, según encuestas, el 80 por ciento de la población es favorable a este tipo de penas, que van más en la línea de la prevención que de la reinserción, como pueda ser en casos de asesinos en serie.

ACCESO A LA VIVIENDA

En el Pleno, asimismo, se han aprobado dos proposiciones, una de IU y otra de Xixón Sí Puede, en materia de vivienda, mientras que no ha prosperado otra del PSOE para elaborar un Plan de Acceso a la Vivienda. Esta última iniciativa contó con el voto a favor de PSOE, IU y Ciudadanos y en contra de Foro, PP y XsP.

En el caso la propuesta de XsP de supresión del Registro de Demandantes de Vivienda de Emergencia, la formación morada sumó los votos de IU, Foro, y PP, mientras que PSOE votó en contra y Ciudadanos se abstuvo. Respecto a la iniciativa de IU, que buscaba agilizar y simplificar la tramitación de las ayudas al alquiler, ha votado a favor, además de la coalición, XsP, PSOE y Ciudadanos, y se han abstenido PP y Foro.

El PSOE, por su parte, había defendido su propuesta para que en el plazo de tres meses se elabore un Plan de Acceso a la Vivienda, por el cual se realice un diagnóstico de las necesidades y se elaboren unos requisitos simples para acceder a la vivienda. Ha recalcado, por otro lado, que la creación de un Registro de Demandantes de Vivienda no es obligatorio.

Sobre este último, la concejala de Xixón Sí Puede (XsP) Estefanía Puente ha defendido en su propuesta su supresión, al incumplir el decreto de Vivienda del Principado y contra la tutela efectiva que defiende la Constitución. También ha visto necesario conocer en su totalidad el parque de vivienda pública de la ciudad.

La concejala de Bienestar Social, Eva Illán (Foro), ha justificado que en 2016 Emvisa tramitó 4.800 solicitudes y en 2017 casi 1.000 más, lo que lleva a mayores plazos de tramitación. Además, ha considerado que el PSOE trata de "lanzar balones fuera", al tiempo que ha sostenido que el Principado eludió ejercer sus políticas de vivienda en Gijón. Es más, ha asegurado que el Ayuntamiento vuelve "nuevamente a sacar las castañas del fuego al Principado".

En cuanto al citado Registro, ha incidido en que Foro no estaba conforme por las dudas que generaba. A esto ha sumado que genera más trabajo y tiene una incidencia directa en el tiempo de tramitación, además de inducir a una confusión a los solicitantes.

De hecho, ha avanzado que ya está a solicitada cita con el director general de Vivienda del Principado, Fermín Bravo, a quien se le plantearán la supresión de este Registro. Respecto a las medidas que plantea IU, está dispuesta a examinar los protocolos de actuación pero otras, como la retroactividad, no las ve factibles.

FOMENTO DE LA NATALIDAD

Por otro lado, no ha conseguido los apoyos suficientes la propuesta de Foro del Plan de Fomento de la Natalidad que, entre otras propuestas, contemplaba una ayuda de 150 euros mensuales hasta que el niño cumpla los 18 años. En este caso, solo Foro y PP han votado a favor, mientras que el resto, salvo Ciudadanos que se ha abstenido, han votado en contra.

Sobre esta cuestión, la concejala de Bienestar Social, Eva Illán (Foro), ha defendido que este Plan es "perfectamente asumible", mientras que para XsP no es más que "humo". PSOE, asimismo, ha recalcado que el Principado ya aprobó un Pacto Demográfico y Ciudadano cree que no debería ser solo ayudas directas a los padres.